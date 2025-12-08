星岛申诉王｜港人买日本药背后真相 药房职员揭：日文包装≠日本制

不少人对日本货有品质信心，认为「日本制造」有信心保证。然而，《星岛申诉王》调查发现，网购平台充斥著大量声称「日本进口」的药物或营养补充品，实质却是中国内地或香港生产，有关药物或营养补充品包装上印有大量日文字，令不少消费者误以为是日本进口货。

记者假扮成内地游客连日到本港多区药房，有药房职员坦言，在港售卖又印有日文包装的货品，其实许多只是采用日本配方，在香港或内地厂制造，并非正宗日本进口货。

《星岛申诉王》记者再于内地网购平台搜寻，发现多款声称「日本进口」的热销产品，从外用头皮廯药膏、到内用咽喉喷雾和痔疮膏等应有尽有。然而，当记者收货后，却发现产品实际在内地生产。记者追问客服为何标示日本进口药物，但收货后包装却为中国制造，大部分商家「已读不回」，仅一间在一再追问后，才承认是「日本配方，国内生产」。

记者质疑网站标明「日本进口」，但没有标明中国制造的字眼，商家则解释：「全部都没有写！如果正宗日本货，运费都贵过药物本身」。

药房职员揭：日文包装不等于日本制

记者其后以内地游客身份，走访油尖旺区多间药房，发现货架上不少保健品均以日文包装，部分更获店员极力推荐。其中一间药房，店员声称两款治疗感冒伤风的产品均为「日本制造」，但细看包装，一款仅写明「Formula from Japan」（日本配方）并印有日本国旗。

第二间药房店员则坦言，这些日文包装产品实为「日本公司香港药」，并解释「很多厂都是在香港的，日本产品很多不给进入香港，日文包装不等于日本制」。

店员更反问记者：「有英文难道就美国来吗？日本配方就是日本传入的配方，要香港药厂制造才有保证，不是那么多人都喜欢日本货」。

记者将这些日本货访问市民，看看他们会否认为是日本进口货品，受访市民及游客大多单凭包装上的日文字，便认定是日本进口。市民陈先生直言：「只看包装就一定觉得是日本药，这里有日文。一般人看到很多日文字，就会觉得质量好。」

广西游客妮妮和小叶也指，包装令人误导是日本产品，直至细看才发现产地标示为广西，形容买药一定要再三细看。

日文老师拆解日文繙译多错字

曾饰演电视剧《爱回家》角色池美丽一角的钟凯琪，现实中是一名日语等级考试最高级N1的日语老师，她检视这些产品包装，看出多处日文文法错误。

她指，在一种声称日本配方的通鼻水成份产品中，出现「濞」这个冷僻字，更将中草药俗称的「鹅不食草」，翻译成日文：「一只鹅不喜欢吃草」，实际上日文和中文学名为「石胡荽」。她认为这些包装明显是「希望令人感觉它是日本注册药物」。

药剂师：似是而非影射西药

医院药剂师学会会长苏曜华指出，不少商家利用消费者对日本药物的信任，在包装上使用「无睡意」、「收鼻水」等字眼，影射其为西药，容易令人误解。他强调，许多所谓「日本配方」的产品，实际上可能只是营养补充品或草药制品，并非注册药物，「分分钟你买到的根本就不是药物」。

苏会长亦提醒，不少日本畅销的感冒药、止痛药其实并未在香港注册，不能在本地随意出售，部分更须在注册药剂师监督下于药房配发。他建议市民若不适应先求医，或在药剂师指导下购药，以保障健康。

卫生署则回复《星岛申诉王》指，记者网上买到的痔疮膏，以及市面上买到的感冒伤风丸等，并非香港注册的药剂制品或中成药。若在大家药房购药时中伏，欢迎向我们申诉。