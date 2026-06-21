星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机

自从宏福苑大火后，市民防火意识明显提高，对乱扔烟头等容易引起火警的行为提高警惕。日前有人在网上发文，指有启德私楼住客于露台吸烟时，竟将烟灰弹落低层单位的花园。事主接受《星岛申诉王》访问，批评这种自私行为，会造成严重安全隐患。有律师指出，如因此发生火警，吸烟者会被索偿和面临刑事责任。

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据事主余先生帖文内容，他日前行经启德街头时，看见屋苑The Henley一个低层单位，一名戴眼镜穿红衣的年轻男子正在露台吸烟。本来在自己住所吸烟没什么大不了，但余生发现，红衣男竟直接将烟灰弹落下层单位的花园位置。

明知恶行被发现 继续得戚弹烟灰

其后红衣男知道余生望着他，他不但未有收歛，还得戚地继续乱弹烟灰。而根据帖文的影片，红衣男的单位附近，有很多花草树木，乱弹烟灰十分危险。余生在帖文末段表示，宏福苑火灾有可能烟灰烟头引起，希望吸烟人士要有公德心。

《星岛申诉王》联络了余先生，他说自己住在涉事单位对面屋苑，日前回家时在楼下目击事件。余生表示，他是首次看见这种事，所以立即举起手机拍摄，维持大约一至两分钟。他指出，公开事件是想提醒该屋苑住客，特别是「硬食」烟灰的楼下单位住户，不要再发生宏福苑事件。

该帖文亦引起极大回响，大批网民谴责涉事男子行为自私，并批评其态度嚣张，严重威胁其他住户的安全。亦有网民建议，受影响的低层业主应向屋苑物业管理处投诉，甚至报警处理。

至于事件中的吸烟者有否违法呢，擅长处理楼契的律师朱宝琼指出，即使住户在自己单位吸烟，若烟灰掉落公共地方或他人单位，有可能违反大厦公契，甚至构成民事滋扰或刑事责任；若因此引发火警，吸烟者更可能会被索偿，甚至会被刑事检控。

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