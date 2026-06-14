星岛申诉王｜碌柚叶沐浴露冲凉 港女事事顺 发毒誓非广告 玄学家评估功效

碌柚叶在传统上被视为可去霉气的物品，但制成其他产品，是否效用依然？

近日一名港女发帖文称，洗澡时使用碌柚叶沐浴露后，生活上接连出现幸运事情，包括收到新的工作机会、心仪公司让她面试、突然增加不少工作邀约。以及搬家时，东西入屋后才下雨，又有人赠送免费梳化等。为令人相信这不是产品宣传，她发毒誓称若是「广告死全家」。

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产品经化学加工 碌柚叶分量成疑

由于事主说到该沐浴露功效神奇，网民都加入讨论。有网民不想错过好运，留言下班后立即去买；有人觉得是事主心理作用所致，「香味改变心情，所以才事事顺利」；更有人认为碌柚叶不能多用，「碌柚叶不可以长期用。会将好运都洗去，所以如果觉得运势可以，个人觉得要停用，然后稳住好气场！」亦有不少人认为，碌柚叶沐浴露比新鲜碌柚叶方便，可以省却洗净碌柚叶和烧水等步骤。

到底碌柚叶沐浴露能否具去除霉运的功效？玄学家唐碧霞向《星岛申诉王》表示，心理角度上是可以的，但玄学角度一定是用新鲜碌柚叶洗澡比较好，因为碌柚叶代表清新，可扫走负面能量，只有新鲜植物才具备这些功效。唐又说，商家所售的碌柚叶沐浴露，产品都经过人工化学加工，不知沐浴露中含有多少碌柚叶成分。唐指从玄学角度来所，只要条件许可，最好使用最新鲜的碌柚叶精华，来扫走不好的能量。

唐师傅又指，碌柚叶冲凉不存在负面影响，因为碌柚叶本身是去除霉气，但她不建议长期使用，只会去完丧礼，又或觉得整个人充斥负能量时才会用。

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