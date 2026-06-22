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星岛申诉王 | 「橡胶蛋」搣唔烂疑似假蛋？ 专家拆解「乒乓波蛋黄」真相+教拣新鲜蛋

申诉热话
更新时间：08:00 2026-06-22 HKT
发布时间：08:00 2026-06-22 HKT

鸡蛋是市民日常不可或缺的食材，惟近日有网民在社交平台 Threads 发文，称在市面上买到怀疑「假鸡蛋」。该网民指出，鸡蛋煮熟后质感异常，甚至「搣唔烂」，形容其如同「橡胶蛋」，担心存在食品安全风险，随即引发网络热议。为拆解假鸡蛋疑云，《星岛申诉王》特意在街市三个不同档口购入湖北蛋进行对比，并邀请到鸡蛋供应商「德青源」老板杨永强（Raymond）现身说法，为市民拆解「橡胶蛋」的真正成因，更分享如何拣选新鲜鸡蛋的贴士。

相关报道：黄色定橙色更有营养专家揭开蛋黄颜色迷思-点名1种蛋风味更佳?

实测三款湖北蛋样本均无异样

《星岛申诉王》团队走访本港多个街市档口，分别购入了三款不同来源的湖北蛋进行实测。记者将三个样本同时以冷水下锅煮15分钟。煮熟后发现，虽然三只鸡蛋的蛋黄颜色略有深浅，但用手捏下去时，蛋黄均随即散开并碎掉，质地与日常食用的烚蛋完全没有分别，并未出现网民所形容的「橡胶蛋」异状。

究竟「橡胶蛋」是如何形成的？鸡蛋供应商德青源负责人杨永强（Raymond）指出，这种现象在任何产地的鸡蛋中都有机会发生，与品质或真伪无关。他解释，「橡胶蛋」的主要成因是鸡蛋在长途运输过程中遭遇严重颠簸；若在路途中不停受到剧烈摇晃，蛋白会慢慢融入蛋黄内，令蛋黄吸收了蛋白的蛋白质结构，从而产生如橡胶般的弹性。

为了证实这一理论，Raymond与记者在现场利用摇蛋器进行模拟实验。他们将一只正常的鸡蛋置于摇蛋器中摇晃60下后落锅煮熟。切开后发现，该鸡蛋的蛋黄确实变得极具弹性，撕开时带有显著的橡胶质感，甚至将其扔在桌面上时，蛋黄还能像乒乓球一样上下弹跳。

业界：制造假蛋成本远超真蛋

对于网民担心市面出现「假鸡蛋」的疑虑，Raymond直言，制造假鸡蛋的商业成本其实远比生产真鸡蛋高昂。他进一步分析，制造一只逼真的假蛋，既要技术制造外壳，又要调配化工原料往内部灌浆。虽然物料本身的成本未必很高，但若将人工和时间成本计算在内，「估计真的要做一箱（360只）假蛋出来，起码要花两天时间。」因此，在商人追求盈利的角度而言，大规模制造假蛋根本极不合乎成本效益，呼吁市民无需过分恐慌。

四款常见产地鸡蛋特点

目前，市面上的鸡蛋种类繁多令人眼花缭乱，记者挑选了四款常见产地的鸡蛋，并请教了蛋商，比较其特点与价钱：

  1. 日本蛋（约 $3.2 / 只）：因饲料原因，蛋黄味道比较浓郁，且腥味低，但价钱相对较贵。
  2. 泰国蛋（约 $3.0 / 只）：由于产地天气比较炎热，蛋白会比较稀，整体味道较清淡。
  3. 美国蛋（约 $3.0 / 只）：较大只，不过蛋味相对淡身。
  4. 湖北蛋（约 $1.5 / 只）：蛋味比较浓郁及香浓，蛋黄颜色呈橙红色，价钱亦比较相宜。

    挑选和存放新鲜鸡蛋贴士

    市民日常应如何挑选新鲜靓蛋并妥善保存？鸡蛋供应商负责人 Raymond 分享了以下三个简单又实用的秘诀：

    1. 认清生产日期与最佳食用期

    挑选鸡蛋时，建议优先选择蛋壳或包装上清晰印有生产日期的产品。一般而言，由生产当天起计的 90 天内，均为鸡蛋的最佳食用日期。

    2. 购买后及时冷藏，注意摆放方向

    鸡蛋买回家后应立刻放入雪柜储存。当室温与低温相差超过 8°C 时，鸡蛋表面便会开始「出汗」（冒出水珠），这会破坏蛋壳的保护膜，容易令内部发霉变质。此外，放入雪柜时，应将鸡蛋的尖端（小头）向下、圆端（大头）向上垂直摆放。这样做不仅能令鸡蛋更稳固，更重要的是能让位于大头顶部的气室处于最合理的位置，维持鸡蛋的「呼吸」与新鲜度。

    3. 烹调进食前才清洗

    不建议市民将鸡蛋买回家后马上清洗。因为清洗会洗掉蛋壳表面由母鸡分泌的天然保护膜（角质层）；若清洗后没有立刻涂上保护油，细菌极易透过蛋壳气孔侵入导致变质。因此，在进食前或下锅前才清洗才是最理想的做法。

    大家有没有试过遇到「橡胶蛋」情况？欢迎留言告诉我们！

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