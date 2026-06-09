星岛申诉王 | 外围集团 混入「预测市场」平台 世界杯开锣 海量「蛊惑盘」㓥客

世界杯2026揭幕战，于香港时间6月12日（周五）凌晨3时开波。今届决赛周球队由32队增至48队，赛事亦相应加至104场。而近年兴起的「预测市场」平台，将会因外围集团混入而涌现海量与「角球」和「黄牌」等相关的「蛊惑盘」，专㓥赌客。早前有媒体透过分析「预测市场」平台Polymarket160万个帐户自的交易数据，发现67%的利润流向仅百分之○点一（接近二千个）的帐户，总额接近5亿美元，反映在预测市场上成功获利的，往往是少数能掌握大量数据或内幕消息的大户。

世界杯开锣，加密货币「预测市场」平台Polymarket已成为不少年轻人的新兴赌场。大学毕业不久的香港玩家Jayden（化名）表示，因投资加密货币，半年前首次接触Polymarket，当时很多外国网友踊跃下注一个人工智能模型竞赛的「盘口」，预测哪个AI模型胜出一次评测。他跟风存入数百元资金，下注买DeepSeek领先，虽然最终赌输，但结识了一班外国网友，经常一起讨论下注经验。

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体育迷赌到成瘾 落注NBA输大钱

Jayden是体育迷，自接触Polymarket后，他观赏不同比赛项目也会投注，初时「纯粹是为了过瘾」，未料半年间已养成有赛事必落注的习惯，上班和去厕所都要偷偷下注，投注额数百至数千元。他举例，曾在一场电竞赛事下注电竞战队T1赢，爱队落后时令他更加紧张，幸好T1最终险胜，获得500多元回报。

Polymarket介面设计简单，在两队对垒的体育比赛赌盘，基本是买胜或负，而且每注可以买少于一美元（约七点八港元），入场门槛极低。Jayden曾因「盲撑爱队」输大钱，他在NBA季后赛期间买明尼苏达木狼对丹佛金块胜出，事后才发现木狼当家球星受伤缺阵，「当时没有做功课，逾千元输清光。」

「预测市场」近年急速发展，去年交易量达640亿美元，较前一年的160亿美元增长百分之三百，可下注的体育项目可谓五花八门，包括足球、篮球、棒球、赛车、电竞及赛马等。

有熟悉外围集团运作的知情人士透露，今届世界杯决赛周球队，由传统的32队大幅增至48队，赛事总场次亦相应增至104场，表面上为全球的球迷带来更丰富的观赏体验。但该知情人士说，在小组赛阶段，大量「无关痛痒」的对战，例如两支已出局球队的末轮赛事等，给予外围庄家更多机会，透过在「预测市场」平台开出海量「蛊惑盘」，直接收割沉迷预测市场的赌客。

犯规领牌易造假 最易变「蛊惑盘」

该知情人士续说，看似透明、开放、由群众智慧主导的「预测市场」平台，实际上是被少数掌握数据与内幕的大户暗中操控。传统赌博最常见的「让球盘」或「总入球」，虽然也有被操控的风险，但由于涉及最终赛果，监管机构与球赛主办方（如国际足协）的审查较为严格。然而，预测市场流行的「微观事件盘」，例如「角球」、「黄牌」、「红牌」、「越位」等，属于比赛中细节的数据，就最易成为外围庄家的「蛊惑盘」。

他解释，传统强队对阵弱队的比赛，不仅比分容易出现极端差距，更为外围庄家提供了绝佳的操控空间。尤其是一些队伍来自的地区联赛监管相对薄弱，部分球员的薪酬水平与欧洲顶级联赛有很大差距。外围集团只需以相对低廉的成本，便能收买个别弱队的球员，在特定时段「犯规」领黄牌、或故意踢出底线造就角球等。这些看似「合理」的场上行为，在传统外围赌盘中未必能产生巨大回报，但在「预测市场」的「微观事件盘口」中，却可以成为制造巨额利润的工具。

在「预测市场」平台上，用户以类似股票交易的方式，对「某场比赛会否出现超过五面黄牌」、「某球员会否在70分钟前领红牌」等题目进行下注。该知情人士举例，当普通球迷凭着对球队的热爱、对新闻资讯的零散认知，便投入数百美元预测「Ａ队对Ｂ队的黄牌总数会否超过四个」时，与他对赌的，很可能是已买通作赛球员的外围庄家。外围庄家会「事先张扬」地，以大批帐户下注暗里已知会输的「NO」，吸引散户相信是AI大数据的分析而跟随下注；但外围庄家其实已同时大注押落表面冷门的「YES」，待结果一出，便成功收割所有散户的注码。

仅少数大户赢钱 假名下注难追查

事实上，《华尔街日报》早前透过分析自2022年11月以来、在Polymarket上交易过的160万个帐户的数据，发现平台上67%的利润流向了仅百分之○点一的帐户，接近二千个帐户总共赚了近5亿美元。相关分析亦发现，能在预测市场上成功获利的，往往是少数专业大户，例如掌握大量数据的交易公司。根据彭博针对2025年初至2026年4月期间，所有「预测市场」平台活跃钱包分析，单看最大规模的Polymarket，就有超过十万个帐户，因为下注而损失至少一千美元。

科技大学协理副校长（学术发展）许佳龙直言，散户在预测市场往往因资讯不对等下容易成为「大鳄点心」，一来大户或关联人士可能有内幕消息，能够操控或早一步已知道事件发生结果；其次是预测市场上一些项目其实没有足够资讯可供分析，「很多项目真的估估下，赌博成分甚大。」

许佳龙认为，打假波并非今时今日才出现，而且预测市场是以应用区块链技术的虚拟货币下注，相信有助执法机构追查。他举例早前一名参与逮捕委内瑞拉领导人马杜罗的美国士兵，涉嫌利用内部情报在Polymarket获利一案，正正是透过区块链纪录被追查得到，事实上并非无法追踪。

香港程式交易研究中心联合创办人蔡嘉民表示，区块链本质上是一本「不可篡改的帐簿」，所有交易的时间、金额、钱包地址都永久记录在链上，「只要用区块链浏览器（Blockchain Explorer），就可以清楚看到哪个地址转了多少钱给哪个地址，几点几分几秒发生，比传统市场更易追踪。」

不过蔡嘉民指出，要追查的关键在于有关地址最终是否接触实名认证的户口。他举例香港的加密资产持牌交易平台OSL或HashKey，用户必须实名登记，「如果有人将Polymarket的资金直接转回这类实名户口，执法部门就能顺藤摸瓜，锁定身份。」

若涉款经过多层转移，甚至使用俗称「洗衣机」的混币工具将款项打散，追查难度便大增，衍生打假波风险，「中间过程怎样洗、用甚么技术技巧，决定了最终能否追踪到源头。」他不讳言，外界常有「幸存者偏差」，只看到被捉到的案例，「其实有好多个案隐藏了，根本捉不到。」

有关外围集团如何制造「蛊惑盘」㓥客的详尽报道，请留意今期《东周刊》。

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