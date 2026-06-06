星岛申诉王 | 莲塘口岸药材店均一价10元吸客 女中医识货踢爆平价豆染色扮贵价货

每逢假日，深圳莲塘口岸都逼满港人。本港有中医师在个人社交网站发文，踢爆莲塘有店舖以染色兵豆冒充贵价酸枣仁，并以超平价10元人民币吸客，提醒市民不要上当。该中医师接受《星岛申诉王》访问指出，冒牌的酸枣仁毫无药用价值，并教路挑选正版药材时要注意的地方。

执业中医师倪咏梅在帖文表示，该间专门售卖中药的店舖位于莲塘口岸附近的商场，店内的药材包包装干净整齐，所有货品都有贴上商品标签，并标明药效、有效期、功效、保存方式以及批发来源，均价10元人民币非常划算。她入内「寻宝」，岂料发现其中一款标示为酸枣仁的药材，其外形和正宗酸枣仁相差十万八千里，实属「一眼假」 。

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酸枣仁改善睡眠 批发价每公斤一千元

倪医师向《星岛申诉王》表示，正品酸枣仁具养生安神的作用，可改善睡眠质素。由于深受欢迎导致内地批发价昂贵，高峰时每公斤高达1000元人民币。虽然目前价格有所回落，但每公斤仍要约400至500元人民币。至于香港的售价则视乎酸枣仁的品质，普通的每两价钱约20至40元，品质好的每两价钱过百元。倪医师表示，该中药汤包店10元一包的酸枣仁，标明重量是4两，即每两2.5元，相当于香港的七分一价钱。

究竟倪医师在莲塘看到的假酸枣仁，其实是什么呢？她仔细观察后发现，那包「酸枣仁」实际上是使用一种名为兵豆的种子，染色后假冒酸枣仁出售。而兵豆又称小扁豆、鸡豆、鸡豌豆和鸡眼豆等，五谷杂粮中常见它的身影。

她又说，兵豆并不是中药，只是普通食材，并没有收录入《中国药典》之中，完全没有药用价值，根本没有具备改善失眠的功效。她表示，兵豆颜色为淡黄色，但商家为了将它伪装成酸枣仁，使用染料将其染成枣红色。

分辨真假药材 可浏览大学数据库

倪医师续称，目前市面上部分中药材，经常出现「以便宜货混淆贵价药材」的情况。例如，马牙枣扮南枣、平贝母扮川贝母、亚香棒虫草扮冬虫夏草、木薯扮茯苓、水线草扮白花蛇舌草等等。

由于一般市民难以正确分辨真假药材，她建议可以使用香港浸会大学中药材图像数据库网站，检索药物外观特征分辨正确药材。她提醒市民，大部分假冒药材不具正品药材的功效，不法商家更会用有毒染料将其强行染色，一旦食用将对身体健康造成影响。

最后，倪医师呼吁市民，不少内地出售的平价药材，质量比本地零售药材差，建议市民选购时可以多对比药材质量，切勿被商家或广告迷惑，做一个精明消费者。

大家又有没有试过购买劣质或假货中药材？欢迎留言讨论。

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