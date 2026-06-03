星岛申诉王｜市道求突破 男色经济圈抬头 港女食饭饮酒 加送壁咚公主抱

近年不少商家为谋求生意，都会引入一些新噱头和卖点。部分商家以「男色」作包装，找来一身肌肉的猛男招待客人，成功杀出血路，吸引其他商户仿效，陆续形成一个以猛男为轴心的「男色经济圈」。

油麻地一间火锅店，每周总有数天邀请猛男助阵。《星岛申诉王》记者Bubble实地视察，发现有猛男驻场下，场内食客不单吃得高兴、更玩得尽兴：客人可邀请猛男为他们喂食、或被猛男牵着手一同搾橙汁等；猛男知道客人生日，更会主动为食客庆祝等，力求令场内气氛提升。

其中一位被猛男「公主抱」的食客Sunny表示，被抱起一刹感到飘飘然，也感受到猛男硬实的肌肉。另一食客Collins，笑言体验过猛男贴身伺候饮食，一定会再与朋友到访用餐。

火锅店「麻甩炉」负责人Rex表示，近年生意原本非常惨淡，周末不时只有两、三桌食客。找猛男驻场前，他亦曾担心有机会引来食客反感，仅抱着尽管一试的心态。岂料猛男驻场后，生意额急升6至7成，现时只要有猛男服务的日子，订座率均是爆满。他在未来继续引入更多新活动和服务，吸引食客光顾。

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火锅店凭猛男成功翻身，亦有在夜店林立的兰桂芳开设的酒吧，凭猛男驻场起死回生。酒吧「鱼蛋档」负责人Louis表示，接手酒吧后引入猛男表演，生意额即时大升两倍。不过他强调，猛男们赤裸上半身大骚肌肉，但都会拿捏尺度，「就算女士要求，但如果尺度太大都未必会满足她，因为始终猛男是专业的，做回他平时的表演就可以了。」

负责统筹猛男兵团的团长Dragon表示，猛男有两大规则需要遵守，包括绝对不可以与客人亲吻、也绝对不可以与客人外出。曾经有客人突然亲吻猛男，虽然猛男当刻躲避不及，但是不容许再次亲吻。

记者Bubble当日体验猛男在面前热情献舞，自言有点吃不消的感觉。相反其他到酒吧遣兴的客人则玩得较放，猛男亦施尽浑身解数与客人互动，包括贴身热舞、喂客人喝酒、牵客人的手引导对方抚摸其身上的肌肉等，成功哄得场内男士、女士非常开心。

受访客人Hailey直言，猛男「壁咚」客人时的动作很有性张力，吸引她前来光顾，但谈及会否担心另一半知道，笑言：「我没有男朋友！但如果有的话，好像不是那么好。」已有女友的男顾客Damian认同，表示他曾经与女朋友一起到访这家酒吧，认同看看可以，但不想她触碰猛男。

猛男贴身演出，有人形容是赏心悦目，亦有人觉得是伤风败俗；然而猛男们不断操肌和练习才艺，原来亦有他们的梦想。下一集我们再听听猛男们的心声，请留意《星岛申诉王》男色经济圈系列报道。

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