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星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！

申诉热话
更新时间：07:45 2026-06-05 HKT
发布时间：07:45 2026-06-05 HKT

早前有网民在网上出片和发文，说有晚在观塘协和街，看到一名站着不动的长发男子，差点以为自己撞鬼。他其后看真一点，才知道是真有其「人」。该帖文引起热烈回响，网民纷纷上载长发男之前出没的照片，证实这位男子是观塘街坊。因为长头发和留有须子，部分人会称呼佢做「耶稣」。

《星岛申诉王》尝试寻找这位当事人，最终在顺天邨获得一些线索。街坊陈先生向记者表示，经常在邨内看到「耶稣」，「他坐着不动，会去快餐店买食物，他几乎每天都去买食物。我未曾跟他聊天，未见过他说话。」中学生Ivan和阿Sam亦说「耶稣」经常在快餐店出现，「他都是发呆和站着不动，不会做什么。」另一名男街坊就指，「耶稣」经常在下棋的位置坐着，「他吃完东西后很有手尾，会放入垃圾桶，很整洁的。」

 

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自称侄女现身留言 望街坊多点包容

不少街坊和网民，都关注这名男子的精神状况。有自称是他侄女的人网上留言，说这位长发男子是她叔叔，指他年青时读书成绩优异，但因为中学时曾目击好友跳楼自杀，之后父母又相继离世，她的叔叔开始变得精神有异，拒绝洗澡更换衣服，又四处游荡。最后侄女代叔叔道歉，希望大家可以包容他。

记者曾联络这位自称是他侄女的人，但一直没有回复。而连日来走遍整个顺天邨，都未有发现该男子的踪影。其后《星岛申诉王》联络观塘区议员詹宝瑜，原来她曾经接触这位长发男街坊，「他长期都在顺天邨，街坊说已有十多年。」詹宝瑜试过跟他聊天，可能该男子比较保护自己，并没有回应她，「因为他独来独往，所以有街坊称呼他『顺天将军』。」

詹宝瑜表示，从邻居口中得知，该男子是有家人跟进生活，「他其实很乖的，不会做一些伤害街坊的事情，或者骚扰街坊的行为。他懂得乘车到另一区，探望他的亲人。」她说如有需要，会转介相关团体提供协助，又作出一些呼吁，「希望住在观塘的街坊，如果看到这位街坊，都要友善一点。」她又指如该男子需要帮助时，希望市民可以伸出援手。

大家在生活上，有否遇过需要帮助的人，希望《星岛申诉王》寻访协助？欢迎留言讨论。

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