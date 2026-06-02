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星岛申诉王｜小一派位未放榜先收短讯 家长揭「两个巧合」：以为派中第一志愿

申诉热话
更新时间：11:29 2026-06-02 HKT
发布时间：11:29 2026-06-02 HKT

2026年度小一统一派位结果将于6月3日及4日公布，教育局透过手机短讯发放统一派位结果。不过，有家长今早却「提早」收到小一派位结果短讯，但内容出现多处错误，包括派位年份是2025年，注册日期不同等。《星岛申诉王》从其中一名家长获悉，短讯中显示的学生编号正确，「获派」的学校也是自己填写第一志愿的心仪小学，对短讯出错感到愤怒，「真系吓死人」。教育局证实因技术故障导致，向受影响家长致歉。

涉事家长今天早上收到以「#EDB_SPA」开头发出的短讯，内容是小一派位结果，显示其孩子获派入第一志愿，令她大吃一惊。她仔细查阅短讯内容，学生的电脑编号吻合，显示获派的学校也是自己填写的第一志愿，但短讯内容显示的日子好奇怪，派位年份是2025年，注册日期是2025年6月10日至11日，「日子错的，吓死人！」

她其后才得悉，原来不止她自己「提早」收到小一派位结果短讯，还有其它家长也收到，共通点都是短讯显示的派位年份及注册日期出错，但学生的编号是正确。她更引述其它家长表示，若6月3日收到获派的学校是另外一间，估计「家长会嘈到拆天！」

教育局已证实，今日早上因系统设定问题向家长发出小一派位结果短讯，现时已修复系统，呼吁家长毋须理会今早收到的短讯。教育局强调，全港小一派位结果，将依原定计划于明日6月3日透过短讯正式发送，对引起家长不便深表歉意。

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根据教育局数据显示，本年度共有16,345名儿童参加小一统一派位，获派首3个志愿学校的儿童共14,093人，占约86.22%，创下近20年来的新高。自行分配学位及统一派位阶段获派首三个志愿学校的儿童数目合计，整体满意率为93.6%，也创下近20年来的新高。

参与小一派位的家长将可透过「智方便」或「智方便+」于6月3日上午10时起查阅统一派位结果；如曾于表格内填写手提电话号码，则会于6月3日透过电话短讯得知结果。家长须于6月9日（星期二）或10日（星期三）的学校办公时间内，到获派学校办理小一注册手续。

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