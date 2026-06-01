星岛申诉王 | 出动800无人机打造「求婚天花板」！剑桥准新娘才女现身回应男友浪漫细节

一场浪漫求婚对女孩子而言，是一生人中最重要仪式之一。日前数百无人机在尖沙咀上空上演超巨型「Marry Me」放闪求婚仪式，引爆全城热话。《星岛申诉王》找到女主角社交平台，她以一句「YESSSSSSSSS」，代表已接受求婚，并透露更多男友求婚细节。网民纷纷祝贺这对情人，并叹言见识到「求婚天花板」！

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被誉求婚天花板 概念源于林子祥《分分钟需要你》

这场闪盲全港的求婚仪式，在5月30日（星期六）晚上于尖沙咀海滨上空上演，使用大量无人机在天空排列组成不同的图案，包括火箭、巨型玫瑰花、单膝跪地求婚的人像动作，以及写上「I love you」、「Marry Me」、「Tonight love writes itself across the sky and into eternity（今夜，爱在天空书写，直至永恒）」等浪漫字句。

女事主Amy在Threads帖文甜蜜地以fiancé (未婚夫的意思)称呼男友，她坦言事前已猜到对方会求婚，只是没料到惊喜去到那么大。据Amy引述未婚夫称，求婚构思源于林子祥名曲《分分钟需要你》，以无人机演绎「愿我会揸火箭，带妳到天空去」等歌词，寓意两个人一起乘搭火箭出发，到太空看流星等等，相当浪漫。

美女准新娘背景曝光 为剑桥学生

Amy形容最感动位置，并非无人机有多少架、场面有多震撼，而是有人愿意花那么多心思，将一首上世纪情歌、一个故事、一份感情，变成属于他们彼此的宇宙。她亦很感谢与她一同经历求婚时刻的市民，向他们二人送上祝福和大量靓相。

据了解，被求婚的女主角Amy目前在英国剑桥大学贾吉商学院JBS（Cambridge Judge Business School）攻读兼职硕士课程，在社交平台亦非常活跃，属才女KOL一名。不过男主角身份，至今仍保持常神秘，不少网民都笑称「根本就系霸总小说桥段」「开埠以来最浪漫求婚」，亦好奇如此大阵仗的无人机求婚，要花多少钱。

承办公司透露内情 预算料超过六位数

原来要成功举办一场无人机求婚仪式，除了金钱以外，天时地利人和亦相当重要。《星岛申诉王》找到承办这场婚礼的无人机公司，负责人杨先生拒绝透露实际金额，仅表示事前最少预留2个月时间准备，使用800架无人机，并强调当天在区内有另一无人机活动，才能获得准照完成今次仪式。

据了解求婚当日，红磡海滨亦上演一场「童梦星愿」为主题的慈善无人机表演，有机会正是这次成功申请无人机求婚的原因。

虽然负责的无人机公司不愿透露金额，但据行内人估计，动用800架无人机属于出骚最基本数量，但预算已由港币八万元起跳，再加上工作人员、申请手续、场地等等因素，预算至少也需要六位数。

大家又有没有经历过，或者曾经见证其他你认为浪漫的求婚仪式呢？欢迎留言分享。在此《星岛申诉王》谨祝一对新人百年好合，永结同心。

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