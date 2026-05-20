星岛申诉王｜纹身男葵涌广场涉偷10盒Pokémon卡牌 租户公开CCTV：1分钟损失过万元

格仔舖再成盗窃目标。葵涌广场有格仔舖租户近日在社交平台公开一段CCTV录像，直指一名纹身男子先后在两间格仔舖偷走至少10盒Pokémon日版卡牌原盒，合共损失超过一万元，提醒其他行家要小心提防再有同类事件发生。

涉事被盗窃店舖位于葵芳葵涌广场2楼一间格仔舖，分租予不同商户，租户许小姐接受《星岛申诉王》访问时称，自己大半个月前租入其中一格，主力售卖近月大热的Pokémon日版卡牌原盒，由于为了方便买家上手察看，未有加设玻璃门防盗，岂料成为窃贼目标。

根据许小姐在社交平台公开的录影片段及描述，涉事窃贼年约三十多至四十岁，案发时身穿黑色T-shirt、黑色长裤、灰色波鞋，上背有明显纹身，犯案时手持一个红色大纸袋，料用来装载赃物。事发5月11日下午1时许，该名男子进入涉事格仔舖，先找寻没有设玻璃门的格仔柜埋手，趁无人之际将一盒Pokémon日版卡牌放入红色纸袋内。

而许小姐公开的另一段CCTV片段可见，纹身男子不仅只取走一盒Pokémon日版卡牌，他取走一盒后四处张望，确认没有被店员发现的情况下，分两次再各取两盒入袋，得手后迅即离开现场。片段曝光后，再有另一间格仔舖的租户控诉，窃贼同日下午「光顾」其格仔柜，至少取走6盒Pokémon日版卡牌，令他损失惨重。

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综合失窃租户提供CCTV片段，许小姐形容窃贼早已瞄准没有安装防盗门并同时摆放Pokémon日版卡牌的格仔柜，而对方只看标价而没有留意卡牌的稀有度，估计只用来变卖套现，由于特别稀有卡没有独立号码注明，故只能公开其样貌提醒其他同行或玩家切勿买错贼赃。

许小姐指事发当日已透过电子报案，翌日获警员安排录取口供，希望警方尽早将窃贼绳之于法，鉴于安全理由，她与其他租户已提早退租，稍后再作打算。

警方回应《星岛申诉王》查询时表示，5月11日接获一名女子的电子报案，指其位于葵富路一商场的寄卖店被人盗去约值1,250元的游戏卡。警方经调查后，案件列作盗窃，交由葵青警区刑事调查队第五队跟进。

格仔舖保安防盗不足，一名店员又要兼顾多个格仔柜，加上Pokémon日版卡有价有巿易脱手，近年频频成为窃贼目标，对上一次为4月5日，旺角信和广场一名黑衣男子在格仔舖偷去两张总值约 2.8万港元 的 Pokémon日版卡，店方至4月10日后翻查闭路电视后揭事件报警。警方将案件列作「店铺盗窃」，交由旺角警区刑事调查队追缉一名年约20岁贼人。

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