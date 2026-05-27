星岛申诉王 | 殡仪经纪称被报梦「床边指点拣灵堂」 家属斥连串谎言：连姓氏岁数都写错

丧礼是家属向往生的亲人，作最后致敬的机会；但有市民向《星岛申诉王》投诉，自己光顾的殡仪经纪，搞丧礼时错漏百出，令她们一肚气。Emily和Emma是两姊妹，她们的母亲早前过身，她们经朋友介绍下找了一位名叫花姐(化名)的殡仪经纪，协助她们筹办母亲丧礼。

两人原本属意在世界殡仪馆举行丧礼，但花姐不断推销另一间殡仪馆。妹妹Emma指花姐说：「妳母亲报梦给我，坐在我床边，要妳们两姊妹不可以选世界殡仪馆，不想花费太多钱。」姊姊Emily觉得母亲如要报梦，都应优先报给她们，所以并不相信花姐所言，「我们坚持选择世界殡仪馆，全包收费7.8万元。」

家属投诉花牌凋谢兼没香味

到选择灵堂照片，家属指花姐安排引起她们不满。Emma说：「她擅自把母亲那幅照片的衣服，改图变了另一款式，妈妈根本不会穿那种衣服。」她指母亲的头发，都有少许改图，总之看上去感觉怪怪的，不像母亲的样子，「最终母亲那幅照片，是我自己找人修改的。」

两人又说设灵当天，透过花姐订购的十多个花牌，质量明显比亲友自己买的差很多，「花姐买的花好像有些凋谢，还有一些黄色在花瓣上，又插得不太整齐。」Emma说亲友自己订的花牌，明显有浓郁花香味。

她们认为，最离谱是丧礼上连先人的姓氏和年岁都写错，「灵堂门口有两个白灯笼，写了母亲的姓氏，但这丧礼由我们两个女儿处理，应该用我们两个的姓氏，也早吩咐了经纪。」她们又指灯笼上的岁数，比母亲的真实年龄大了五岁，「就算计虚数，都是加一、两岁，最多都是加三岁。」事实却是多了五岁，令两人十分疑惑。

在先人火化、等候骨灰龛位期间，花姐说可以先将骨灰安置在她道堂，每月收费680元；但姊妹两人了解后，才知道早前在世界殡仪馆选取的全包丧礼服务，可以免费存放先人骨灰。她们觉得有人刻意隐瞒﹕「我们直接联络世界殡仪馆的职员，才知存放骨灰不用收费，直到有龛位为止。」

本来希望丧礼顺顺利利，陪母亲走完最后一程，怎料最终换来一肚气，两姊妹气愤兼内疚，认为殡仪经纪要凭良心做事，「所有事跟足一点，不要连最基本的都出错。」

记者向花姐查询相关指控时，她拒绝回应，要求记者立即离开。

涉事经纪拒回应 要求记者离开

为了查证两姊妹的投诉是否属实，记者去了涉事经纪花姐的办公室了解，当记者表明身分向她查询相关投诉时，花姐发火拒绝回应，要求记者立即离开，并说：「我会报警的，请你们离开，我不接受采访，没什么要说。」

综合事主对今次白事的不满，《星岛申诉王》找来资深业界人士，私下拆解各样指控。

指控1：白灯笼写错年龄



灵堂白灯笼所写的先人年龄不符，大了5岁。业界人士指，一般是先人的实际年龄，加3岁才正确，寓意天地人。

指控2：灵堂用母亲姓氏



就灵堂写了妈妈姓氏，业界人士说若果是已婚太太，丧礼应该跟夫家姓氏出殡。

指控3：疑用二手花



业界人士指出，鲜花被翻用的情况是有存在。当买花或做白事预算不足，最易发生这种事。

指控4：私下更改灵堂相



未得家属同意，私自改先人灵堂相的衣着和发型。业界人士说如果有相关改动，事前应该问清楚主家是否同意，不应该自把自为。

指控5：服务资讯不透明



就经纪没交代殡仪馆的全包套餐可免费存放骨灰，叫家属另外付款租龛位。业界人士称，经纪有责任向家属说明有关讯息。

殡仪业商会理事长郑志杰表示，不排除生意竞争大，有人以另类手法赚多一点。

殡仪业商会理事长郑志杰表示，行内人极为重视信誉，极少会这样做，但不排除生意竞争大，有人以另类手法赚多一点。郑志杰又透露，偶尔会收到家属对殡仪公司的投诉，「可能在仪式上，大家的掌握位置和角度，还有场地上的安排不满，都会有的。」郑指商会都会作为中间桥梁，希望可以平息或处理争拗。

大家为先人办白事时，有否试过出现纷争？欢迎留言讨论。

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