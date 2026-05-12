星岛申诉王 | 宠物店摆乌龙 冲凉误当剪毛 长毛猫惨变光秃秃 主人吓呆痛哭

在香港热爱养宠物的人士不少，亦舍得花钱该毛孩获得最好护理。一名女子日前向《星岛申诉王》申诉，指宠物店因为落错「柯打」，把冲凉变成剪毛，将她两只长毛猫剃到光秃秃，完全变了另一个样，把她气得哭了两天，担心猫猫之后的健康发展。

做文职工作的Carmen，养了一只缅因猫和一只布偶猫，分别叫Luigi和Luna。Carmen说两只猫都是长毛猫，她一直把猫毛打理得很好，没有皮肤病，所以她们很少冲凉，「早前因为一只猫肚屙，便预约替牠们冲凉清洁。」

其他宠物相关申诉：放蛇租猫直击 $800租猫变免费送 年轻女店主揭被骗900万心酸内情

突变无毛猫 忧毛孩出现「应激反应」

本月初一个早上，Carmen致电大埔一间宠物用品公司，清楚讲明是替猫猫预约「冲凉服务」，很快宠物公司的车来到接走猫猫。当天下午，Carmen特意早点回家以迎接毛孩；但猫猫被送回来后，Carmen即场被吓呆，「两只都被剃到光秃秃，只是头和尾剩下一小撮毛，完全变了另一个样子。」

Carmen立即致电宠物用品公司，职员承认落错「柯打」，由冲凉变成剪毛。她质疑就算是剪毛，也不用铲到光秃秃，「职员说，他们剪毛和剃光，都是同一做法。」Carmen又说，宠物中心有职员指长毛猫剃光毛很正常，大约两个月毛就生回来。Carmen觉得对方的回应十分荒谬，完全不觉自己有错。

其后Carmen亲自到宠物用品公司了解。她表明自己不是要金钱赔偿，但要求对方签一份医疗保障，因为她担心猫猫出现「应激反应」，意即当动物面对威胁或压力时产生的自我保护机制，会引发贺尔蒙分泌异常、心跳加快和食欲变差等。

另外，Carmen要求对方出一份公开道歉声明，并讲明她会放上网，「因为我想给大众知道他们承认做错，而不是私下向我道歉了事。」店方总共出了两份声明，第一份声明中，店方承认职员误将「冲凉」错写成「剪毛」，而美容师亦没有直接跟客人联络，因而导致今次事件，对此深感抱歉。

其后店方再出一份声明，指店方已作最大努力和诚意去补偿，亦全力配合事主要求，可惜未能得到事主谅解。声明又指，未能达至共识解决事件，店方已心力交瘁。Carmen对此十分不满，觉得店方要她收声，不要再生事。

其他宠物相关申诉：1米长鳄龟被弃元朗鱼塘变「食鱼巨兽」 专家劝勿当宠物养：几乎无天敌！

店方称已尽力解决 拍片道歉要求不合理

猫猫被剃光毛后，Carmen坦言伤心得哭了两天，「这两天家中不敢开冷气，担心牠们受不了。」而其中一只猫，事发后出现行为转变，要将食物拿到Carmen床上进食，她估计猫猫可能缺乏安全感。现在Carmen最担心的，是牠们往后的健康状况，「不知道猫毛能否长回来，就算可以，都不是短时期内，要长时间作战。」

涉事的宠物用品公司负责人谭小姐，回复《星岛申诉王》查询时承认，事件是因为沟通出现问题，会改善日后工作流程。她指出，事发后已即时作出补救，向事主提供一份宠物医疗保障，「时间本来半年，后来按事主要求，延长至一年。」

其后，店方又按事主要求，安排当天负责落「柯打」的职员，以及剪毛的美容师跟事主会面，「事主骂了他们两人接近两小时。」谭指事主也曾经提出第三个要求，但他们觉得无法接受，「她要求两名员工拍片道歉，这是不可能的。」谭说员工做错是要道歉，但不是这种公开他们容貌被公审方式。之后，店方出了一份文字声明，内容是承认责任和对事件抱歉，「但事主还是不满意，所以才出第二份声明。」谭强调，他们是有诚意和已尽力去解决事件，没有逃避责任。

大家对于宠物主人及店方的回应有什么意见？欢迎留言讨论。

更多最新报导：网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到