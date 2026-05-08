星岛申诉王｜旺角50年老字号荣华花鞋月底结业 老板不舍：陪伴走过大半生

在熙来攘往的弥敦道上，旺角一栋旧楼的楼梯底，藏著一家名为「荣华花鞋」的老店。它于上世纪70年代开业，至今已走过50多个年头。《星岛申诉王》发现店家近日在社交平台上贴出公告：「即将光荣结业，全店货品七折」。消息传开后，不少网民纷纷表示不舍，留言写道：「每次经过，看到那些花鞋都好靓」、「真系可惜」、「童年回忆啊」等等。老板接受《星岛申诉王》访问时透露因年事已高决定退休。

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半世纪绣花鞋老店荣休 老顾客：著咗你啲鞋几十年，你唔做我无鞋著

「荣华花鞋」开在旺角弥敦道周边，店面虽然不大，里面却陈列了上百款绣花鞋，花样繁多，例如绢布面、刺绣款、网纱面、印花图案等，一层层整齐排放在靠墙的玻璃柜中。老板苏伟樵回忆，他从小就跟著父亲卖塑胶拖鞋，那时要逐户上门推销。因缘际会下，他认识了「荣华花鞋」的前一任店主，后来在1990年代初从对方手中顶下这间店，与太太一起经营，转眼便做了三十四年。

然而，这间开业近五十年的老店，近日在Facebook上贴出公告：「即将光荣结业，全店货品七折」。老板接受透露，收摊的原因是自己如今已经八十多岁，比起一般退休年纪，足足多做了将近二十年，再加上太太的劝说，因此决定在这个月内正式退休。

面对突如其来的结业消息，许多网友都感到惊讶。苏生表示，「呢间舖陪咗我大半个青春，当然不舍，但人始终有退休嘅一日」。他还提到，很多人知道要结业后，专程跑来光顾，更有老顾客诉说心中不舍：「著咗你啲鞋几十年，你依家唔做，我无鞋著」。

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从中产客到小红书网红店 数十年坚持香港货

苏先生回忆道，自己刚接手店舖的时候，香港经济正处于繁荣时期，市道十分兴旺，单是弥敦道上卖绣花拖鞋的店就有五、六家。如今行业日渐式微，慢慢关得只剩下几间。此外，当时的顾客大多属于中产阶层，因为绣花拖鞋不能碰水，那时候人们主要是在室内穿著，而这类家庭的家里通常地板干净整洁，即使只是在家里穿，也希望能有一双好看、有品味的绣花拖鞋。近几年，为了跟上时代的审美，他还引进了一些有小金鱼、熊猫等图样的绣花拖鞋。

为了维系这群老顾客，苏生数十年来对绣花拖鞋的品质与款式都极为讲究，所有货品一律向本地厂商进货。他表示，客群年龄层非常广泛，从幼童到长辈都有人来购买。近年业绩并未因行业衰落而下滑，反而获得内地旅客更多青睐，在小红书上屡次被推荐为「香港宝藏店舖」。此外，还有许多女性顾客因为看了电影《花样年华》，慕名前来选购。

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全店七折 最平$73.5一对 老板：卖完就正式退休

老板苏先生表示，店舖会在本月内结束营业，但确切的关门日期还没有定下来。他笑著说：「想尽量将货清完再讲。」

据悉，店内绣花拖鞋的原价，最便宜一对售价$105港元，最贵一对$139港元，现在全部以七折出售，只希望能尽快清掉库存，其后光荣结业。