星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到

获老公赠送名牌，做妻子的当然又开心又骄傲，巴不得向身边人分享喜悦。惟一名女子近日在Threads上载老公送的Hermès（爱马仕）手袋相片，而跟网民开火。不有网民觉得她高调「晒命」，亦有人觉得该手袋属天价，怀疑是假货。有香港名牌手袋店负责人指出，该款手袋现时市场价约300万，而且要「配货」才能买到，十分珍贵。

该名台湾女网民上载的Hermès手袋，声称是老公所送礼物，她在帖文留言祝愿其他母亲跟她一样快乐。不过，很多网民就觉得她此举炫富「晒命」，又指该款手袋价值不菲，不是轻易买得到，怀疑她收到的是假货。有眼利网民指出，真货的金属扣不会用胶膜包着，产品证书亦不会用密实袋封起；另有网民贴出声称真货的相片作比对，表示这款鳄鱼皮袋的线条车工，均与女网民上载的相片有差异。

女子不忿被网民围攻，开新帖称已将手袋拿去检验。如是真货，会公开检验结果兼考虑控告诽谤的网民，假货就感谢提醒。但没多久，事主不知甚么原因删除这个帖文，网民亦不知检验结果。

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看照片难分真假 真人检测最可靠

究竟这个Hermès手袋价值多少？本地名牌手袋店负责人Yuki向《星岛申诉王》表示，相片中的Hermès手袋，又叫「Hermès灰房子」，现时市场价大约300万港元，「台湾还会贵一点，因税率比较高。」Yuki指出，要买到这款手袋并不容易，要「配货」才买得到，除了在指定时间达到特定消费金额外，还要连同其他货品一拼购买。Yuki又说，之前都收到不少客人查询这款手袋，但报价后就打消购买念头。而这款手袋是鳄鱼皮， Yuki说香港暂时没有检验Hermès鳄鱼皮手袋的鉴证中心，为免跟客人争拗，所以很少售卖这类手袋。

Hermès手袋售价不菲，动辄数十或过百万，如何分辨真假呢？Yuki提醒消费者，不要单凭照片去分辨，更不要相信专门检查名牌手袋的手机应用程式，以拍照方法检查。Yuki说这些手机程式并不可靠，之前已出现过多次问题，「因为相片会有滤镜，而且拍出来的角度和字体，都可能有偏差。」她说只看照片，无法了解手袋的皮质，「皮质是要摸的，皮质本身是有某些特性，摸下去会知道，始终真人检测最可靠。」

Yuki又说，香港有很多具公信力的鉴证师检验手袋的真伪，「他们会用专业仪器，去检查手袋的五金位置，例如扣咀和底镜等，看看这些位置的含金量是否符合官方标准，另外又会看看手袋的字体和车线。」由于鉴证方面有一定水准，所以Yuki说香港很少机会买到假货，「当然，消费者一定要去信誉好的店舖购买，不要选择一些经常关门的店舖，否则出问题都找不到人。」

不少女士喜欢收藏Hermes手袋，其中新加坡名媛Jamie Chua（蔡欣颖），因为拥有超过200只Hermès（爱马仕）手袋而被誉为「Hermès女王」，更是世上拥有最多Hermès Birkin手袋的女人。蔡欣颖收藏的Hermès手袋，包括各种款式、材质、颜色、Size，每只都价值不菲，当中她特别喜欢Birkin Bag及Kelly Bag，而全球最贵的限量版Himalayan Birkin Bag，她有齐大、中、细三个Size，当然亦拥有今次引发争议的「灰房子」手袋。有报导称，Jamie将所有Hermès手袋，都放在一间需要验证指纹才能进入的衣帽间。

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