星岛申诉王 | 逾77万公款转入私人银行户口 香港珠海学院财务总监涉盗窃被捕

香港珠海学院日前发生盗窃案，《星岛申诉王》接获匿名电邮，内容指香港珠海学院发生挪用公款事件。经了解后，一名财务人员于4月30日被警方带走，怀疑涉及校方巨额资金失踪有关。警方回复《星岛申诉王》查询时证实，已拘捕一名49岁叶姓男子，他为该校财务总监，涉嫌盗取学校银行户口内约77万港元。

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据了解，被捕人自2024年起担任香港珠海学院财务总监，负责管理学院财务。今年4月中，校长张珍接获银行通知，指校方户口出现三宗不寻常交易，资金从学校银行户口被转往被捕人的私人户口，涉及总金额超过77万港元。

校长张珍于4月29日与校董会商讨后，决定报警处理。警方随即于4月30日下午，在珠海学院校内拘捕该名现年49岁、叶姓财务总监。被捕男子目前获准保释候查，须于今年5月28日向青山警署报到，案件现交由屯门警区重案组第二队跟进。

《星岛申诉王》目前正就此事向香港珠海学院进一步查询，校方表示案件已交由警方处理，具体详情暂时不便透露。

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