星岛申诉王 | 男友$1000买爆旋陀螺拒夹$300开房 女友心碎诉苦竟遭网暴

情侣间欢好之事，放上社交平台公开，极容易引来大批「食花生」的网民七嘴八舌。日前有女网民在Threads诉苦，声称男友既想与她欢好，作为女仔的她已做到酒店房钱肯AA制，连安全套也肯AA制，但男友还是嫌贵，却愿意「一掷千金」用来买玩具，令她大感心碎，忍不住在网上大吐苦水云云。

该女网民称与男朋友约会时，男友提出亲热要求，并建议到他家中过夜。事主为免影响男友家人日常生活、以及「被他屋企人听到」而尴尬，建议改去酒店过夜，而600元的酒店开房费用，她愿意AA制出一半。然而男友为节省300元酒店费用，坚持要她到家中过夜，最后双方不欢而散，各自离开回家。

安全套钱也AA制 网民劝女事主分手止损

女网民事后却得知，男友豪掷1000元购买「爆旋陀螺」玩具，令她甚感难受。贴文在网络迅速发酵，由于这是一个新帐户的第一个贴文，有关分享被人怀疑其真实性。惟帖主其后再于留言回复，明白这次分享十足那些做虚弄假的潮文，但坚称真人真事，更大爆二人欢好，连买安全套的钱也是AA制。

大部分网民替事主深感不值，表示「连套都AA就飞得啦」、「随时落仔钱都无但有钱买陀螺，醒下啦」，建议她及早与男友分手止损。然而亦有一些毒舌网民在回复中「有话直说」，俨如令女事主感受二次伤害，包括嘲笑道「妳仲cheap过爆旋陀螺！」、「你连$300都唔值啊阴功」、「佢唔系冇钱，只系唔想将钱用喺你身上」。

毒舌花生友嘲女事主 「妳仲cheap过爆旋陀螺！」

部分毒舌花生友，更从「经济角度」作出分析说「1000元陀螺可以任玩，直到个陀螺爆为止；300元开房，可能爽得15分钟。屋企免费15分钟，爽完休息够又可以继续」、「600元同你shoot最多几次，1000元可以shoot好多次」

记者查知，香港情侣时钟酒店过夜价的确要600元起步，假期更不止；若计四星级酒店，基本上也要1000元一晚。如网上事件属实，只能怪男事主宁愿把钱留给玩具，也不愿意与女友辟室、一夜温存。

「爆旋陀螺」翻hit 限量版卖过千元

亦有网民将事件重点，放在「爆旋陀螺」之上，质疑这种过气玩具，为何要卖1000元的价钱。《星岛申诉王》日前就报道，作为90年代经典玩具的「爆旋陀螺」最近已大热回归，多区都能看见大批陀螺爱好者聚集，不分年龄围绕「战斗盘」一较高下，更带旺不少玩具店生意，部分限量版在网上被炒至逾千元。

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