星岛申诉王｜四眼哥戏院脱鞋翘脚狂叹榴梿 港男公审反被呛：点解唔通知职员？

「睇戏最乞人憎系乜？倾计？食爆谷食到习习声？情侣揽头揽颈打车轮？」《星岛申诉王》发现有网民在社交平台大吐苦水，亲眼目睹一对男女在戏院内上演「榴梿大餐」，气味瞬间攻陷全院，而那位男主角「四眼哥」更是有备而来，不仅自备手套，还脱下鞋子毫无礼仪而言。事件引发网民热烈讨论，舆论风向却出乎意料，大家纷纷反过来指责发文的事主「点解无即刻同职员讲？」。

四眼哥懒理他人栋脚食榴梿 网民怒斥： 点解唔通知职员

该名港男事主在Threads发文抱怨，指当日在电影院睇戏期间，一名戴眼镜的男子与其女伴迟到入场，甫坐下即拿出榴梿即场享用。事主描述当下情景：「佢仲有备而嚟，戴晒手套喺度食！仲要栋起只脚无着鞋！」强烈的榴梿气味迅速扩散至整个影厅，令在场观众相当困扰。事主同时表示难以接受，觉得这种行为比一般戏院内的不礼貌举动更加离谱。

然而，帖文一出随即引来留言，不少网民并未一面倒同情事主，反而纷纷「反谴责」：「点解唔即刻出去同职员讲？」、「净系上网公审有咩用？」、「声都唔识出」。有人更直言，事主当下不投诉，事后才发文抱怨，根本无助解决问题。此外，也有一部分网民幽默回应：「我见过有人食合味道杯面」、「下次又再挑战食乳鸽」 。

各大戏院饮食有规定 违反有机会被请出去

事实上，许多戏院都有明确的饮食规范，并禁止携带院内贩售以外的外来食品。以 MCL 旗下戏院为例，包括 K11 Art House、AIRSIDE、The ONE 及德福戏院等，均规定顾客只能携带在 MCL 小食部或指定合作商户购买的餐饮入场，外来食品及饮品一律禁止。若被发现，戏院职员有权拒绝观众入场。

另外，英皇戏院旗下戏院，例如如中环娱乐行、尖沙咀 iSQUARE 等，同样列明条款指出，请顾客享用戏院提供的餐饮，不可在院内进食自携的外来食品及饮品。

此外，Cinema City 旗下的荃湾愉景新城 Candy Park 及柴湾永利中心，也规定观众不得携带非戏院小食部所出售的饮品与食物进入影院。

大家是否有在戏院遇过一些不守规矩的人？欢迎在下方留言讨论。