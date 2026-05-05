星岛申诉王｜夫妇月入9万 都唔敢生仔 港女详列开支 揭「月光族」悲歌

养大一个小朋友要几多钱？ 香港生活成本高昂、开销庞大，近年更有调查显示，将一个小朋友养到22岁大学毕业，预计总开支至少要600万港元，甚至可能突破千万，这笔惊人费用，令不少有意生育的人却步。《星岛申诉王》发现，最近有位已婚女士在社交平台分享自己面对育儿及家庭财政的压力，引发热烈讨论。她在帖文中提到，自己和丈夫每月收入合共超过9万，在外人眼中算是中产阶级，但她却直言「根本养唔起小朋友」，日常必要开支早已贴近甚至追平收入上限，连吃饭都要悭住使，更已经三年没买过新衣服、没进过戏院。

两夫妇列明细： 供楼3.6万、养车1万、连茶记都要就住食

帖文分享者提到，自己与丈夫结婚三年以来，生活几乎维持「能省则省」的常态。虽然丈夫每月收入约5.6万港元，而自己每月收入约3.5至3.7万港元，两人合计约9万多港元，在外人眼中，这份收入相当可观，堪称中产阶层。

更多精彩报道：半条春卷+食剩鸡骨免费share 「惜食」分享平台变食物垃圾岗

然而，当每月固定支出如房屋贷款3.6万港元；汽车油费、保养、牌照及税金平均1万多港元；两人三餐伙食费1.4万港元；再加上保险、水电煤气、管理费及通讯等必需开支之后，家庭可灵活运用的余额往往非常有限，甚至接近「月光族」的状态。更困难的是，对于依赖车辆作为谋生工具的家庭而言，车辆的开支并非纯粹的消费选择，而是维持生计的必要工具，难以透过「少揸车」来立即缓解经济压力。

奶粉尿片仅入场费！ 女士忧育儿「时间线夹击」：四大长老＋仔女费用

这位女士亦指出，养育孩子并非仅靠奶粉或尿片便能涵盖，当中还涉及托儿安排、学前开支、校服书簿杂费、兴趣班等长期费用。此外，孩子看医生、打疫苗，每一项都需要花钱。而她最担忧的，是将来四位长辈（包括父母及老爷奶奶）的医疗开支。目前仅妈妈一人每月便需约6,000元医药费，随著年纪增长，只会越来越昂贵。况且，未来若需聘请看护或外佣，以现时状况根本无法负担。

此外，另一个受关注的问题是「时间线焦虑」。她指出，若在此时勉强生育，当孩子长大到高中或接近成年之际，往往正是长辈最需要医疗及密切照护的高峰时期；届时家庭很可能同时面临子女教育支出与长者照护开支的双重压力，让原本期望的教养模式难以真正实现。

网民质疑夫妇「扮穷」 直指条数计错、食得太豪

然而，帖文引发大量网民关注，不少人留言批评两夫妇的开支过高，例如「Feel唔到有几节衣缩食，直情系奢侈」、「一个月食万4蚊冇可能系茶记」、「供楼3万几，间楼应该都系方便地铁上盖」、「$6000/月嘅车位系咩人先租得起」等。

另外，有网民质疑事主「条数计得唔准」，认为实际收入根本不足9万。他们指出，丈夫每月的车辆开支约2万，变相实际可支配收入仅余3.6万，两夫妇合共约7万多元。问题在于供楼已花掉3.6万，加上两人「食得豪爽」，自然难以储到钱。

虽然「生还是不生」全由个人决定，但在香港养育一个孩子的开支确实不菲。2006年，李丽珊在恒生银行广告中提及养大一名小朋友需要400万港元，这个说法一直广为人知。到了2022年，恒生银行发布最新调查报告，结果显示现时将一名孩子养育至22岁的总开支超过600万港元，平均每年花费约28.4万港元，16年间涨幅达55%。

更多精彩报道：何文田面包店推$30任夹吸客 实测廿秒夹近$90面包回本攻略