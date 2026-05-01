星岛申诉王｜深水埗惊现「碰瓷Running Man」 无故硬撼车头玻璃 司机爆后续发展

马路如虎口，驾驶者除了小心驾驶，还要慎防一些刻意制造意外事故、借此索取赔偿的「碰瓷党」！近日网络流传一段行车记录，片中所见一名穿短袖衫的男子，突然跑向一辆准备驶出大路的车辆，并「自撞」车头挡风玻璃，碰瓷程度十分夸张。《星岛申诉王》访问了事件中的司机黄先生，他指在事发后翻查片段，看见对方右手早有血痕，所以怀疑对方是有预谋行事的「碰瓷男」。惟他认为，事件中没有撞毁玻璃和财物损失，目前报警备案了事，而公开片段是希望不会有下一位受害者。

黄先生表示，当时他驾车在商场驶出，事件中的短袖男子突然迎面冲向他，神态举止怪异；他已即时慢驶和停车，但在他停车不足一秒之际，该名男子便撞上他的车头玻璃，并发出「砰」一声巨响。男子随后转身，快步跑离现场。整个过程仅仅维持约3秒钟的时间。

黄先生再披露事件后续发展。他驾驶驶出深旺道时，再次看见该名男子，继续胡乱横过马路、四周乱窜，令他怀疑对方是另有所图的「碰瓷党」。他形容：「他看见快车便停下，但看见慢车时，好像想冲上去对方车头的玻璃。」而他之后驾车驶离该区，无从得知对方下落，但为了保障自己权益，即日前往警署备案。

网民怀疑对方预习碰瓷 律师教路免误堕法网

是次事件引起不少网民留言，怀疑该名男子预习「碰瓷」，例如：「明知失败都撞上来练习，很敬业」。同时亦有网民引述早前律师、医生与碰瓷党的合谋碰瓷案件，提醒事主保护自己，「建议报警备案，一段时间后又有医生、律师助他索偿三、五十万便烦了」，呼吁事主留神和留下行车记录，保障自身权益。惟亦有网民指出，碰瓷党无非为钱，但像片中所见挨撞之后没有停低迅速离开，就变成动机不明，不排除是精神异常，或者受毒品影响下而作出这些失常行为。

驾驶者遇到类似事件，该如何保障自身权益？律师曹希圣表示，民事索偿年期一般是4至6年，所以若驾驶者遇到上述事件，可保留行车记录约4至6年，避免日后突然收到告票时一筹莫展。而他亦指出这次事件中的短袖男子，有机会触犯刑事罪行，因为片段中清晰可见该名行人横过马路时的状况，所以有机会被警方控告不小心横过马路，以及刑事毁坏等罪行。