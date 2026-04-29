星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转

自称「70后中女」的网民花姐日前在社交平台高调分享约会经历，指自己与一名较自己年轻的肌肉男子约会食饭，双方约在尖沙咀一间豪华餐厅见面，并附上一张3200元的收据，指账单由年轻男子支付，但自己觉得对方不适合自己，饭后立即封锁对方。事件在网络掀起争议，花姐修改了原来的帖文为事件「解画」称只是「与闺蜜幻想」纯属故仔。被指「埋单侠」的肌肉男现身回应事件，令事件再出现戏剧性转折。

花姐是一个标榜中年男女交友群组的管理员，她日前高调出帖，并附上尖沙咀某豪华餐厅3200元的单据，说一名男网友刚请吃晚饭，但感觉对方太年轻唔太啱Feel，饭后立刻封锁对方电话。花姐更形容自己是70后中女，仍然成绩彪炳有人肯埋单，欢迎下一位接力继续请食饭。

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此帖立刻被疯狂转载成为热话，花姐被极速起底，网民公开她多张个人相片，更批评她「老牛吃嫩草」和「呃饮呃食」，更有人质疑花姐是「饭托」，透过贵价饭局赚佣金。而请吃饭的男网友亦不能幸免，被嘲笑为「埋单侠」、「严重弱视」、「眼球水晶体退化」和「受骗比骗徒更可恨」等。

事主突改口风 指事件纯属虚构

被网民闹到体无完肤，花姐亦不甘示弱跟网民开火，她先得戚地说男网友都不介意埋单，其他人何必这么多嘴。她又说自己好多人约，「如果个个食完饭都有下文，咁咪好忙碌？」岂料事件出现戏剧性转折，花姐与网民「开战」一日后突然「投降」，再出帖解释事实是自己和闺蜜约会食饭，有「嫩男」请吃饭只是自己虚构，如有雷同实属巧合，又说令网民情绪不安感抱歉。

为自证讲大话，花姐更附上晚饭原装单据，单据上清楚显示当晚用餐人数3人，并上传当晚用餐后的拍摄合照，虽然照片以emoji遮样， 但勉强亦辨认出是三位女士合照。

当大家以为事件告一段落，被指「埋单侠」的男子现身澄清，希望网友用用脑，并长篇大论解释完全不认识花姐，从没出席过这个交友群聚会，自己是被人整蛊，希望大家高抬贵手，肌肉男最后以「士可杀不可辱」作总结。

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