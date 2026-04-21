星岛申诉王 | 港人赌外围 年输150亿 世界杯更疯狂 揭非法赌博黑金产业链

四年一度的世界杯，将于六月十一日开锣。随着足球狂热升温，非法博彩亦蠢蠢欲动涉足其中。研究资料显示，港人每年赌外围赔掉的赌款，估计金额最少达到一百五十亿元。《东周刊》今期封面报道，就将外围集团的诱赌手法、洗黑钱过程，如何将资金落入东南亚诈骗园区等地点的「黑金产业链」曝光。

据报道，香港警方在过去三个多月，已两次进行打击非法赌博的行动。在代号「猛进」行动中，警方在长沙湾一个工厦，捣破了由黑帮操控的网上赌博推广中心。该中心营运数个月，已吸纳超过五百名赌客，牵涉赌款高达１.88亿元。不法份子主要透过在社交平台炫耀名车、名表和大量现金，并附上修改过的投注纪录截图，宣称博彩赢得，令人误信自己也可靠「独家贴士」致富而投注。

至于在代号「谋攻」的行动，警方破获了一个专门清洗非法网上赌博收益的集团。该集团在不到两年时间，便利用21个本地傀儡户口，清洗约3200万港元的外围收益，方法是将犯罪所得存入傀儡户口，再要求其他人用提款卡提现，最后到虚拟资产找换店，兑换成加密货币，令资金来源与去向变得极难追踪。

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对赌仔「榨到尽」 或强逼到诈骗园区开工抵债

熟悉非法外围运作的知情人士，透露令人更心寒细节：不法集团对参与外围赌博的赌仔，会将其价值「榨到尽」。赌客最先是资金提供者，到债台高筑、身无分文时，便会被利诱甚至强逼到诈骗园区，由「赌仔」变成「猪仔」，遭禁锢和强逼从事诈骗工作。香港保安局，近期就从泰缅边境一个新建园区，救回一名误信网上招聘、被逼在园区参与诈骗活动的25岁香港青年。

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而近年新兴的「预测市场」平台，亦为外围赌博的黑金产业链提供新血。例如Polymarket这类平台，参与者可以用加密货币就万物进行押注，看似是金融创新，本质却与赌场无异。由于这些平台聚集大量使用虚拟货币的投机者，外围庄家能轻易地从中招揽新客户，或直接利用平台设局洗钱。

面对这种局面，香港政府暂缓原定推出的篮球博彩，正是出于对「预测市场」可能带来的冲击的审慎考量。非法赌博的猖獗，不仅仅是金钱损失，更会直接打击合法博彩机构的收入，进而可能削弱其支持社会公益及慈善工作的能力。马会预计，若无法推出新产品以应对市场竞争，每年收益损失可能超过20亿元。

有关非法博彩如何涉足世界杯，详情请留意今期《东周刊》。而随着决赛周举行的日子愈趋临近，《星岛申诉王》亦会作出跟进系列报道。

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