星岛申诉王｜买新床褥 「送」不明昆虫？ 港女忧虫患祸延全屋 专家分享两招灭虫

添置新家私本是改善生活质素的乐事，但若货品质素出现问题，随时会演变成一场噩梦。近日有网民在社交平台发文，投诉于上周六（4月18日）收到新买的床褥后，赫然发现上面有多只不明昆虫，担心虫患会蔓延至全屋家私，令其饱受困扰。涉事连锁家私店回复《星岛申诉王》查询时表示，已安排人员上门收走相关床褥。

事主在帖文中表示，该床褥购自瑞典家具品牌宜家家居（IKEA），收货当日她特意加钱要求收走旧床褥。惟她声称在即日拆封使用时，竟发现多只生猛昆虫在床褥上爬行。随后她进一步检查包装袋，更发现内藏多只昆虫尸体。

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事主随后拍摄片段存证，纪录了多只体型不一的昆虫在床褥上爬行的惊人画面。她无奈感叹，旧床褥使用了十年一直平安无事，原以为换新能提升睡眠质素，岂料却是烦恼的开始。

她形容此事对其造成极大的心理压力，直言「惊到无法入眠」，睡眠质素与日常生活均受严重影响。她最担心昆虫已在屋内「落地生根」并大规模滋生，届时后续的灭虫与清洁处理将变得极为棘手。

网民分析床褥受潮生虫 专家教两招灭虫

事件曝光后随即引发热议，不少网民对事主的遭遇深感同情，直呼「好恐怖」。有网民分析昆虫来源，质疑床褥在仓储或运输过程中可能曾受潮或遭水浸，导致虫蚁滋生；亦有人提及该店的退货政策，忧虑若退回的产品处理不当，恐会引发卫生隐患。

根据 IKEA 官网的退换货条款，顾客如对产品不满意，可于购买日起计 365 天内，凭单据正本将包装完整的货品带往门市办理退换；若是上门收货，则可在收货三天后办理。

发帖十多小时后，事主更新事件进度，指 IKEA 已安排即日回收床褥并办理退款。然而，针对后续的灭虫费用，事主引述店方回应指暂不考虑赔偿，理由是床褥出厂时经真空包装，昆虫理应无法生存。尽管如此，昆虫究竟是在真空包装前、货仓存放或运输途中出现问题，目前仍不得而知。事主补充，暂时未发现屋内其他地方有昆虫出没。

《星岛申诉王》就此事向 IKEA 查询，品牌回复指：「我们在收到顾客查询当天已即时上门回收涉事床褥，并正按公司的产品程序安排后续处理。」

专家：新床褥出现昆虫不罕见

香港虫害控制从业员协会前副会长、本身为灭虫专家的陈伟强认为，影片中的虫子不是床虱，但新床褥出现昆虫的情况原来不罕见，因为通常仓储环境潮湿，或运输过程中都有机会令床褥受潮。他建议市民遇到这情况，首先使用封箱胶纸，消灭肉眼可见的昆虫。倘若未能完成消灭、或想确保完全消灭虫子，可到五金舖购买搬屋用的胶膜或保鲜纸，焗死内里昆虫。若市民仍然担心蔓延到其他地方，可找专业灭虫公司处理。

大家购买新床褥时，有否出现过上述情况？对于事主的困境，又有什么意见？欢迎留言讨论。