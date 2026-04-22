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星岛申诉王 | 夏蕙BB实测北上秘笈 上水出闸即悭$17 长者必学一招「平搭头等」

申诉热话
更新时间：08:00 2026-04-22 HKT
发布时间：08:00 2026-04-22 HKT

港人热衷北上消费，东铁线成为主要交通工具。《星岛申诉王》发现，不少市民为节省车费，经东铁线北上深圳时选择分段收费于上水站「出闸再入闸」，将车程分开两段计算。自4月3日「两蚊两折」的措施生效起，车费有所调整，到底此「悭钱大法」现在又能节省多少？《星岛申诉王》特意邀请95岁的黄夏蕙及其51岁的契仔陈健兴，由金钟出发往罗湖亲身实测，拆解全新「分段收费」的差价，发现使用60至64岁的乐悠卡的长者，每程最多可节省 $21.3；而65岁以上的乐悠卡的长者，每程最多亦能节省 $8.5。

夏蕙BB实测　上水分段收费「出闸再入闸」

为了验证这个「悭钱大法」，《星岛申诉王》邀请夏蕙BB及陈健兴从金钟出发。虽然夏蕙BB在疫情前，几乎每星期都会与丈夫潘炳烈乘搭东铁北上，但她坦言，这还是第一次为了省钱，而中途在上水站出闸。

二人从金钟站入闸，前往上水出闸，再去罗湖。夏蕙BB表示，自己经常在车站目睹其他乘客在上水出闸省钱，但自己从未尝试，「因为我经常看到人出闸，又见他走回来，但我没有这样做，因为坐不到原本那架车。」。不过，她亦十分理解市民的心态：「一般市民能省就省，尤其是老人家，你要他付这么多车费，能节省一点他们一定做。」

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市民坦言不知节省多少　职员提醒出闸后一分钟后即可入闸

抵达上水站后，果然见到不少乘客，特别是拖着行李的旅客采取「出闸再入闸」，将车程拆开两段收费。对于这个「悭钱大法」，夏蕙BB特地访问在站前等候入闸的乘客，原来大部人都知道可以省钱，但对于实际节省金额却概念模糊。市民Mimi表示：「转一转这程便只要$2（长者优惠），那程只有后一段才是半价，省很多，便宜十几元。」亦有乘客雯雯坦言：「我不知道实际多少钱。」，而学生Marcus及Kenneth亦表示：「出一出闸比一程车直达要便宜，能节省$1。」

除了价钱，出闸后需等候多久才能再次入闸，同样众说纷纭，答案由一分钟到三分钟不等。事实上，只要细心聆听，站内职员广播早已揭晓答案，不时会提醒乘客「出闸后一分钟可以重新入闸。」

车费拆解　分段搭车最高悭逾$21

《星岛申诉王》为大家实测并整理了相关票价，假设由金钟站出发前往罗湖站，先在上水出闸，再重新入闸前往罗湖的收费。

票种

直达罗湖

分段车程（金钟→上水 + 上水→罗湖）

节省金额

成人

$52.2

$22.2 + $26.5 = $48.7

$3.5

小童

$26.2

$11.6 + $13.3 = $24.9

$1.3
乐悠卡（60 - 64） $52.2 $4.4 + $26.5 = $30.9 $21.3

乐悠卡（65+）

$26.2

$4.4 + $13.3 = $17.7

$8.5

从上表可见，成人每程可节省$3.5，小童则悭$1.3。而受惠于两元两折的60岁至64岁持有乐游卡的乘客优惠幅度最大，单程可以节省23.3元，假如来回都使用这种方法，节省的金额高达42.6元。

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老友记精明升级选择　普通段转搭头等

除了分段乘搭普通等，亦有精明长者选择「升级享受」。由于长者乘搭东铁线头等直达罗湖，须支付正价票价，因此不少人会选择「先头等、后普通」的混合模式，能节省十多至五十多元。

以65岁以上乐悠卡持有人为例，由金钟乘搭头等至上水，票价为$16；再由上水出闸，重新入闸后转乘普通等至罗湖，票价为$13.3，总车费为$29.3。而60至64岁乐悠卡持有人，由金钟乘搭头等至上水，票价为$26.66。再由上水转乘普通等至罗湖，票价为$26.5，总车费为$51.3。虽然比全程普通等贵十多至三十元，但就能在大部分长途路程中享受更舒适的座位。

票种

头等直达罗湖

先头等后普通车厢（金钟→上水 + 上水→罗湖）

节省金额
乐悠卡 （60-64） $104.4 $26.6 + 26.5 = $53.1 $51.3

乐悠卡 （65+）

$52.4

$16.0 + $13.3 = $29.3

$23.1

不知道大家北上时，又有没有其他省钱攻略呢？欢迎留言分享。

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