Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王｜开箧忘记密码网上5种方法自救 记者实测「无码解锁」行李箱

申诉热话
更新时间：08:00 2026-04-30 HKT
发布时间：08:00 2026-04-30 HKT

行李箱忘记开锁密码能否自救？《星岛申诉王》发现网上流传多个破解行李箱密码方法，记者根据方法进行实测，结果发现部分方法的确有效。不过既然网上流传的方法有效，港人外游时如何保障行李箱的财物安全，再由走遍大半个地球的旅游达人梁芷珮（Christy），分享防盗方法。

《星岛申诉王》记者首先测试网路流传最流行的3个开箧秘技，包括「猛扫密码锁」、「对齐凹槽」和「摄卡纸」。实测发现，大热的「猛扫密码锁」，即是长按开关按钮「狂猝」密码锁的方法，试了四个行李箱都不成功。

更多报道：欧洲扒手横行防不胜防　必学「10蚊薯片防盗法」KO小偷

第二个方法「对齐凹槽」，记者根据网上的教学用射灯射向密码锁时，细心观察下会发现某个数字的凹槽位置，明显与其他数字不同，出现中空的情况；只要将密码锁所有数字，都转到凹槽中空的位置，然后每一个位置各向上转动5次，发现成功解锁。

第三个方法「摄卡纸」，首先在卡纸划线，然后摄入密码锁的罅隙；当用作记号的划线位，转动至向下沉，便是找对数字。逐一找齐三个下沉位置，实测也能成功开箧。总结第二种及第三种方法，记者发现虽然能成功开锁，但非常花心思及考验耐性。

相关内容：星岛申诉王 | 2小时内被骇客神奇转走证券户口900万 硕士女高层：一辈子努力也白费

第四个方法最原始，只要用一支原子笔，使劲插进拉链位置，强行「爆箧」。第五种方法相对简单，就是在内地网购平台按行李箱款式，选购同款「海关锁匙」，便可以无码解锁，价钱大概都是8至10元人民币不等。

记者成功「无码」开锁　旅游达人教防盗方法

无码解锁行李箱如此简单，令人担心外游时难以保障财物安全。
无码解锁行李箱如此简单，令人担心外游时难以保障财物安全。
行遍大半个地球的旅游达人梁芷珮(Christy)表示，自己会避免采用名牌、过于新颖亮眼的行李箱，以免成为贼人目标。(资料相片)
行遍大半个地球的旅游达人梁芷珮(Christy)表示，自己会避免采用名牌、过于新颖亮眼的行李箱，以免成为贼人目标。(资料相片)

 

《星岛申诉王》是次测试以开启自己的行李箱为目的；但若果开锁零经验的记者都能成功，令人担心外游时难以保障财物安全。行遍大半个地球的旅游达人梁芷珮(Christy)表示，平日自己外游时会加装AirTag，追踪行李箱位置，并避免采用名牌、过于新颖亮眼的行李箱，「职业贼仔专挑漂亮行李箱下手，不会偷那些磨损过和太旧的行李箱」。

读者若知道其他隐藏的「爆箧」方法，或对旅行保障财物安全有何建议，欢迎留言讨论。

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

最Hit
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
16小时前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
18小时前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
19小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
17小时前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
14小时前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
14小时前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
18小时前
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
影视圈
13小时前
坪石邨商场舖头十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
坪石邨商场十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
生活百科
17小时前
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
影视圈
10小时前