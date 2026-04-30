星岛申诉王｜开箧忘记密码网上5种方法自救 记者实测「无码解锁」行李箱

行李箱忘记开锁密码能否自救？《星岛申诉王》发现网上流传多个破解行李箱密码方法，记者根据方法进行实测，结果发现部分方法的确有效。不过既然网上流传的方法有效，港人外游时如何保障行李箱的财物安全，再由走遍大半个地球的旅游达人梁芷珮（Christy），分享防盗方法。

《星岛申诉王》记者首先测试网路流传最流行的3个开箧秘技，包括「猛扫密码锁」、「对齐凹槽」和「摄卡纸」。实测发现，大热的「猛扫密码锁」，即是长按开关按钮「狂猝」密码锁的方法，试了四个行李箱都不成功。

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第二个方法「对齐凹槽」，记者根据网上的教学用射灯射向密码锁时，细心观察下会发现某个数字的凹槽位置，明显与其他数字不同，出现中空的情况；只要将密码锁所有数字，都转到凹槽中空的位置，然后每一个位置各向上转动5次，发现成功解锁。

第三个方法「摄卡纸」，首先在卡纸划线，然后摄入密码锁的罅隙；当用作记号的划线位，转动至向下沉，便是找对数字。逐一找齐三个下沉位置，实测也能成功开箧。总结第二种及第三种方法，记者发现虽然能成功开锁，但非常花心思及考验耐性。

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第四个方法最原始，只要用一支原子笔，使劲插进拉链位置，强行「爆箧」。第五种方法相对简单，就是在内地网购平台按行李箱款式，选购同款「海关锁匙」，便可以无码解锁，价钱大概都是8至10元人民币不等。

记者成功「无码」开锁 旅游达人教防盗方法

无码解锁行李箱如此简单，令人担心外游时难以保障财物安全。

行遍大半个地球的旅游达人梁芷珮(Christy)表示，自己会避免采用名牌、过于新颖亮眼的行李箱，以免成为贼人目标。(资料相片)

《星岛申诉王》是次测试以开启自己的行李箱为目的；但若果开锁零经验的记者都能成功，令人担心外游时难以保障财物安全。行遍大半个地球的旅游达人梁芷珮(Christy)表示，平日自己外游时会加装AirTag，追踪行李箱位置，并避免采用名牌、过于新颖亮眼的行李箱，「职业贼仔专挑漂亮行李箱下手，不会偷那些磨损过和太旧的行李箱」。

读者若知道其他隐藏的「爆箧」方法，或对旅行保障财物安全有何建议，欢迎留言讨论。