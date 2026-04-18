星岛申诉王 | 极恶心！怪汉大闹深夜巴士 「搲烂脚」搲足半小时 流血流脓皮屑四溅

市民乘搭公共工具做出不文明行为，情况不时发生。《星岛申诉王》收到观众报料，指早前深夜乘搭过海巴士时，遇到怪客作出极恶心、极不卫生的行为。由于当时乘客少而未被发现，或因为凌晨时份感到疲惫而未有制止。观众忍不住拍低怪汉劣行，并独家向《星岛申诉王》申诉。

观众Y先生表示，4月14日晚上大约11时45分，在旺角银行中心巴士站乘搭城巴过海118号线，前往港岛东小西湾。当车驶至登打士街站时，一名年约六十岁的男子登上巴士上层车厢，一上车已喃喃自语说「哗，冷气咁冻嘅」、「咁少客嘅」，不断换座位下，最终坐在一名青年的后面，Y先生最初也不以为然。

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听到尖锐「唧唧」声 回头惊见烂脚想作呕

因为接近凌晨而睡意甚浓的Y先生，其后被尖锐刺耳的「唧唧」声弄醒；扭头一看，便目睹极为恶心的一幕：那位登车时扰攘一轮的怪汉，当众拉起右脚的裤管、拿着一个指甲钳，又箝又磨的忙个不停——只见他的右脚，疑似深受皮肤病困扰，布满恐怖血痕和疑似脓包。未知怪汉是否因为痕痒难当，不住为右脚磨皮，似乎想借着磨穿脓包和止血舒适一点，惟骇人场面却令人作呕。

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Y先生忆述，当时单凭肉眼，也能看到怪汉磨走的右脚皮屑四处飘散，但坐在他前面的青年只顾看手机，对后面的情况全然不知。其他乘客则分散不同座位，很多未有看到这极不衞生的情况而开腔制止，就算有人看到，觉得恶心也只是别过头去不看，不想在深夜时份疲倦的情况下，再与陌生人纠缠。Y先生也是基于这个心态而不动声色，但就暗中拿出手机，拍低怪汉的劣行。

由于是深夜时份，该118号线巴士由旺角至柴湾仅约35分钟，但怪汉的「DIY去脓放血磨皮疗程」，则玩足半个钟；坐在他前面的青年到站离去后，怪汉磨皮便磨得更频密起劲，声音更尖锐刺耳。后来坐在上层车尾位置乘客陆续下车，掠过怪汉身边见到他的行径，都为之侧目，但未有人开腔阻止。

座位遗下皮屑及疑似脓包 城巴回应：有机制为车厢清洁

直至车抵达柴湾，怪汉才施施然收起指甲钳，起身随意拨两下座位上的皮屑，便在渔湾村站下车。Y先生到他座位上察看，却发现座位上还有很多皮屑，以及疑似脓包的液体留下，令人极其厌恶。

Y先生对《星岛申诉王》称，他落车时曾特别向车长透露此事，希望司机抵站后会通知人员清洁消毒，以免之后的乘客在不知情下中招，甚至感染皮肤病。《星岛申诉王》曾向城巴查询事件，惟发言人仅回答，城巴一向有机制，为车厢进行清洁。

对于这位怪汉作出的不文明和极欠衞生意识的行为，大家怎样看？如果遇上类似情况，又会如何处理？欢迎留言讨论。

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