星岛申诉王｜警民同乐日到校园讲座构筑国安防线 周一鸣：国安如灯塔照亮香港

每年4月15日为「全民国家安全教育日」。为全方位提升市民的国家安全意识，警务处日前于金钟夏悫花园举办「全民国家安全教育日 2026 暨警民同乐日」，透过表演、展览及摊位游戏等嘉年华互动方式，让市民深入了解警队在维护国家安全方面的工作与成果。此外，制服团体及小学亦同步响应，透过体验营及校园讲座，将国安讯息带入社区与家庭，真正体现「国家安全、人人有责」。

同乐日现场设有多个特色展区，包括反恐特勤队、爆炸品处理课、警犬队及交通部等部门，现场展示精良装备，并安排现役警员与市民近距离互动。其中最受欢迎的当属「NSpeed 国安号」宣传车，以及全新的「NSmarties 童心护港 AI 互动平台」，市民可透过问答游戏、AI 生成绘本及影片，沉浸式了解「总体国家安全观」的20个重点领域。

现场另设有以船只模型为主场景的「护港号」展览，展出大量国安主题书籍与产品，并重点介绍国务院今年2月发布的《一国两制下香港维护国家安全的实践》白皮书，强调维护国家主权、安全与发展利益是「一国两制」方针的最高原则。正修读「学警预备训练」课程的学员 Answer 指出，展览让他更深入理解《白皮书》内容，认为爱国爱港与警队价值观高度一致，对投考警察大有裨益。

警务处处长：维护国家安全没有局外人

警务处处长周一鸣在开幕典礼致辞时，将国家安全比喻为「坚固的灯塔」，在狂风巨浪中为香港照亮航线；而警队则扮演「护航者」，始终坚持「有法必依、执法必严、违法必究」的原则。他强调：「维护国家安全没有局外人，人人都是国家安全的持份者、受益人，更是守护者与责任人。」

同乐日吸引大量市民参与，陪同儿子到场的妈妈 LiLi 表示，AI 互动平台的玩法新颖，生成的绘本讲述了小朋友梦想成为航天员的故事，巧妙带出太空安全与国家安全的关联，加深了母子俩的国安意识。市民 Judy 则对「国安号」宣传车印象深刻，认为车内外的游戏寓教于乐，有效将抽象的国安概念具象化。市民吴先生一家四口到场支持，他感慨表示，目睹全球多处战乱，深感香港是安全福地，每个人都应守护这片土地，特别是下一代应了解如何成就繁荣稳定的社会。

香港交通安全队及小学响应推广国安

除了警民同乐日，制服团体亦积极响应。香港交通安全队举办「心系国安．情牵交安」两日一夜体验营，学员透过学习海、陆、空三大领域的交通知识，并参与纪律部队的专题讲座，领略社会稳定的重要性。香港交通安全队特别职务署署长洪汉泉希望，学员能透过接触不同纪律部队，了解到不同纪律部队的日常工作，深切体会纪律部队全方位守护国家安全。

学界也积极响应，位于沙田的保良局王赐豪（田心谷）小学举办了「国安进校园」活动，邀请地缘政治分析师Phill Hynes 及前立法会议员郭玲丽分享，分享会更设置问答环节，以寓教于乐的轻松模式令学生认识国安，现场更邀请100名居民参与。

讲者透过北爱尔兰恐怖主义对社区影响的实例，提醒学生《香港国安法》及《基本法》第23条立法是稳定社会的根基。毕锦龙校长指出，期望透过嘉宾的个人经历分享，让学生消化国安资讯后带回社区，最终达成「国安、社区安、家安」的长远目标。