星岛申诉王｜小巴失公仔案 寻获酬金加至3万 女大生哭求助：我视它为屋企人！

对不少人而言，陪伴多年的玩偶已超越物件本身价值，是不可替代的亲情寄托。早前一名19岁女大学生乘坐小巴时，意外遗失了陪伴10年的水獭公仔「团团」，故以1万元作酬金寻找失物。其胞兄刚发布最新帖文，表示至今仍没有团团下落，更申诉在寻找过程中被小巴司机等人阻挠，所以决定加码至3万元，希望助妹妹找回「最亲密家人」。

3月26日约晚上6时，事主在小巴上因疲倦睡着，下车时因不知道睡梦间意外放开手握的水獭公仔「团团」，令公仔意外遗失。事主随即记下小巴车牌，并在数小时后重新登上一辆涉事小巴尝试搜寻，但被司机警告禁止上车。直至事主的父母等人也同场、与站长联络才能成功登上小巴，惟搜寻不同角落后，仍未能寻获团团。

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事主最后以1万元作寻找失物酬金，盼望有人拾获交给她。但至今已过3星期，其胞兄最新发帖文表示仍没寻获。他眼见妹妹终日以泪洗脸，决定将失物酬金加码至3万元，希望帮助妹妹找回团团，因为团团是她「最亲密、最重要、不可或缺的家人」。

事主与「团团」伴十载 亲手丢失感绝望

根据事主及其兄长描述，团团贴身陪伴她已10年，从读书、兼职到旅行都形影不离，今次丢失已令她感到极度自责与绝望。其胞兄更形容，妹妹过去开心、悲伤、愤怒等记忆，此刻统统变成悲伤难过的回忆。事发当日至今，妹妺不断哭泣，感到非常后悔当日在小巴睡着。亲手将自己珍而重之的团团弄丢。

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事件在网上披露后，引起不少网民同情，希望事主可以顺利寻回失物；但亦有不少人劝吁事主放弃，接受公仔亦如同生命有限期，学习分离的课题。

帖文称，今次寻找团团并不容易。首先是事发当日，妹妹在小巴上寻找被司机呼喝，之后他们一家在小巴站沿线站头张贴街招，都屡遭人撕毁。他们只能透过网络力量，加上拜托亲友及调高酬金，期望在相关地区包括葵芳、葵兴、大窝口、荃湾、深井及青龙头一带，有人能帮忙一起寻找。若有人能「提供关键消息」，亦可得到1.5万元酬谢。

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