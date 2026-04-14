星岛申诉王｜小红书爆红「抱树动作」打卡潮 郊野树木惨变游客人肉攀爬柱

香港近年不少郊野公园成为内地游客热门打卡地点，其中麦理浩径与浪茄湾更因其自然风光吸引大量人潮。《星岛申诉王》发现，小红书上掀起一股「抱树打卡」热潮，刚过去的清明假假期，不少内地游客来港郊游时，懒理政府部门设置的危险警告，爬上树木只为打卡拍照，部分树木因被人攀爬、重力压迫，已出现倾斜或根部外露的情况。

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「抱树动作」似马骝上树 游客漠视警告胶带

《星岛申诉王》发现，不少网民在小红书分享在香港郊野公园的打卡照，有网民上载与朋友在麦理浩径的爬树打卡照，只见他们动作大多是用双手双脚同时夹住树枝，也有人为了「耍帅」单手抱树，由于树木承受人体重压出现下垂倾斜。

虽然，政府部分早已在树枝周围围满危险警告胶带，明确禁止攀爬，但游客仍然我行我素，开心地继续「抱树」打卡。有市民更亲眼目睹游客「排晒队个个走去拉啲树影相」，甚至有港人不满此行为上前警告毁坏树木属违法，却反被内地游客责骂回呛。

除了麦理浩径外，「绿色希望」组织日前在浪茄湾进行山野清洁活动时，也发现有内地游客对著幼小树木进行「抱树」打卡。照片中清楚可见，该树木十分纤细，因承受压力已明显向一侧倾倒，情况相当危险。虽然树枝上同样围有危险警告胶带，但仍无法阻挡游客打卡的决心。

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港人怒斥抱树行为 《郊野条例》提醒：未经许可损树属违法

游客的行为引发许多港人不满。不少网民形容「抱树动作」像「马骝」，并直言「棵树已经受伤，仲要将快乐建筑喺棵伤树身上」、「破坏香港环境」、「所到之处寸草不生」等，纷纷谴责这种不道德的行为。

根据香港法例《森林及郊野条例》（第96章），任何人士未经许可，在政府土地（包括郊野公园范围内）砍伐或损毁树木及植物，即属违法，最高可被判处罚款甚至监禁。有关当局呼吁市民及游客尊重自然环境，切勿为打卡而破坏生态。

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