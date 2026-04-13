星岛申诉王 | 结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆

Foodie原本的意思，是对烹饪或美食有浓厚兴趣，热衷于寻找佳肴并享受饮食文化的人。但由于入行门槛太低，形成行业良莠不齐，部分人打着foodie名义，一心到餐厅食肆揾著数，吃过免费餐随意拍条片交差，攞到明呃饭食，因此亦流传「十个foodie九个伏」的意见。

最近对foodie情侣，就想出结婚免费兼有钱收的绝桥而成为热话，被网民指为「算死草」。

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被踢爆要求食免费餐 和男友点贵价菜式

涉事女foodie日前在社交媒体上宣布婚讯，内文征求目标人物成为合作伙伴，列出不同收费渠道。她声称社交平台拥有75000多个粉丝，如合作伙伴在她的IG或FB内曝光，位位收$4000，YouTube10分钟Vlog，就收$20000，还有小红书，征信公众号，TripAdvisor和Google评论等等逐样计。文尾更强调，其他收费项目要额外再商讨。

不少和婚礼行业有关人士，都私下收到这位foodie的婚礼「报价单」，有摄影师不值其所为，在社交媒体上公开事件，立刻引来群情激愤，全网核爆式声讨。有网民落足火力嘲讽称「古有黑社会收陀地，今有ig foodie收宣传费」，之后有网民回复说：「佢离婚𠮶日可以做俾佢」。不少网民都认为这位foodie结婚，但要问人攞钱有冇兴趣合作，行为十分搞笑。

留言中更有食肆负责人回应，透露这位foodie曾到其餐厅要求「免费用餐」，又和男朋友点选贵价菜式享用后，求其拍条几秒影片放上网，餐厅其后要求收回餐费，foodie竟说如要收餐费，就麻烦先付3000元稿费云云。

另外亦有一位化妆师留言，说foodie要求免费提供共9位女士的发型化妆，化妆师虽然嬲爆，但亦得体地婉过份要求，化妆师认为foodie是对她专业上不尊重，无法接受这种不对等的合作模式。

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《星岛申诉王》曾联络两位曾经收过这位foodie信息人士，第一位开post玩踢爆的楼主David Lau，本身是一位摄影师，他透露所有关婚礼的行家，包括婚纱、摄影和化妆，都收到这份报价清单，David斩钉截铁讲明，餐厅就容易受骗，他们婚礼Vendor不吃这一套。

另一位摄影师Ahtungg受访时形容，foodie的厚面皮行为简直匪夷所思，为何自己举办婚礼，希望有免费赞助之余还想收钱。

婚礼想有人赞助，免费举办之余还有钱收，现实中的确系真有其人，但就要讲级数。当年金马影帝兼TVB一哥万梓良和恬妞结婚，全程由TVB免费赞助，现场星光熠熠还有大批礼金收添。至于在社交媒体收钱亦都有，球王C朗拿度的IG，全球有6.3亿人追踪，找他出post一次，在2024年都要2673万港币。

至于这位foodie，虽然号称有7万多人追踪，但有网民质疑流量是透过买回来而获得，甚至有人赠予「人贵自知」四字总结事件。

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