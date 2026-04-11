星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归

一名在咖啡界颇有名气的女商人，因为与他人合作开Cafe而闹出纠纷。数名股东更直闯咖啡室，直接与该名女商人对质，质疑有「搭鸡棚」设局，骗取她们入股的款项之后毫无交待，甚至连铺头要结业和卖盘也不通知，相关对质片段在网络广传。《星岛申诉王》成功联络该几名事主，了解事件来龙去脉。

数名事主分别叫Annie、Nicole、Winnie和Kellie。据她们表示，2024年10月，在咖啡业界颇有名气的陈姓女商人(洋名Jessica)，和一间韩国著名烘焙集团合作，在湾仔开设cafe。双方协议各出100万投资，但Jessica当时以资金不足为由，邀请四名事主入股。她们每人各出资20万，合共集资80万。Annie说：「因她声称之前开过很多Cafe，亦见她常担任咖啡比赛评审，在行内颇为出名，所以我们就投资了。」

根据查册显示，湾仔这间Cafe有两个股东，一个是烘焙集团的代表，另一个是Jessica名下公司，但这间公司并没有四名事主的名字。事缘当时有人跟四人说，韩国烘焙公司不喜欢太多合伙人，虽有先开舖，迟些加回她们名字，以确认股东身分。

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职员不知是股东 喝杯咖啡也要付款

去年3月该Cafe正式开张，起初生意很好。但Annie说她们去到这间Cafe，和一般客人根本没分别，因为职员不知道知她们是股东，「去喝咖啡要付钱，去吃东西要付钱，店舖员工不知道我们是谁。如果我借钱给她，都还有话事权，我们连借钱也不如，做了四条水鱼。」

由于Jessica一直未有加回她们的名字入公司，加上账目混乱， 令四人愈来愈不满。Annie指出，多次要求查看店舖装修的单据和报价单，都不成功，「向她索取财务报表，这是记录一整年的利润和亏损，但她说没有。」此外，由于合约注明开业半年会分钱，四人见店舖生意不错，去年8月找Jessica时，她就说亏钱，「她只是口说亏损，我怎知是不是真的。」

去年9月开始，四人不断联络Jessica，希望商讨营运策略，但一直没有获得正面回复。直至今年3月初，她们从第三者口中，才知道舖头要卖盘。于是，四人去了Jessica在新蒲岗新开的另一间cafe，要求她解释并拍片作证据。

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片段中，Jessica声称自己都是受害者，由于业主容许提前完结租约，所以是当天才决定Cafe结业。她又表示店舖已没资金，欠下的债项无法偿还，所以店舖要结业。而结业当天，记者去到湾仔的Cafe了解，发现门口贴出结业告示，但就不见Jessica在店内。

她们四人透露，Cafe由开张到结业，一毫子都没有分过 ，真正血本无归。Winnie说：「我们的钱都是自己辛苦赚回来的，现在她这样做，我们的钱就没有了。」由于感觉被人诈骗，她们报了警，亦找了律师跟进事件。

主角现身反驳 否认会加股东名

而事件主角Jessica，接受了《星岛申诉王》访问，逐一回应指控。她首先否认会加四人名字入股东登记，「他们(4人)一早已同意，有签合约的，只是一个叫作不记名投资者的角色。」Jessica说不记名投资者的角色，主要是出资金，但不会参与任何营运事情。

对于账目混乱的指控，Jessica就解释自己每天都在店舖忙于工作，真的没时间处理后勤事情，「我都是最近才问装修公司，拿到整份单据，再给核数师做财务报表。」她又指很多公司都是一年后，才会有财务报表。

据Jessica表示，湾仔那间Cafe生意很差，欠下供应商70万货款， 所以要结业。至于为何没通知四位投资者，她解释是时间太仓卒，「那天他们来这间店找我的时候，前一天早上，我们才确实和业主签订提早退租的协议。」

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双方各执一词，令事件陷入罗生门。警方已经正在处理事件，案件列作以欺骗手段取得产，暂时未有人被捕。

律师黄汝仲表示，会有人因为不喜欢，或不方便登记股东名字，愿意做不记名投资者；但黄律师提醒他们，要和股东签署有效法律文件，条款要清楚列明所占股权，并有权了解公司账目，以保障自己权益。

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