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星岛申诉王｜ 洗错蓝莓等于食农药落肚　专家教一招彻底洗净+锁住营养

申诉热话
更新时间：08:00 2026-04-18 HKT
发布时间：08:00 2026-04-18 HKT

蓝莓被誉为「超级水果」，深受不少港人喜爱。《星岛申诉王》发现，蓝莓在2026年美国环境工作组织（EWG）的最新报告中，被列为「12大最多农药残留蔬果」之一，若清洗得不干净，等于食残留农药入口。坊间流传用盐水、梳打粉清洗蓝莓是否正确？急冻蓝莓的营养价值高于新鲜蓝莓？《星岛申诉王》访问营养学家Mellissa Cheung，为市民拆解食用蓝莓的迷思。

蓝莓表面白霜愈多代表愈新鲜

蓝莓表层常覆盖一层薄薄的白色粉末，常被误认为残留杂质而被过度清洗。营养学家 Mellissa 强调，这层白霜实为「果粉」（Epicuticular Wax），是蓝莓天然的保护屏障，具备锁水保鲜、防虫及抑制真菌侵袭的功能。事实上，果粉的分布密度是判断新鲜度的关键指标，粉末越多，代表果实品质愈佳。

选购高品质蓝莓时，Mellissa 建议可翻转盒底观察外观，优质蓝莓应果实饱满、表皮干爽且果蒂完整；若发现果实起皱、干瘪或溢出汁液，则显示存放过久，不宜购买。

盐水洗蓝莓反流失营养　流动清水最理想

不少市民对蓝莓存有农药残留的忧虑，但清洗方法却大相迳庭。市民李先生表示，担心有虫子会用盐水浸泡；市民陈太亦称，虽然较少用盐水洗水果，但认为是正确的清洗方法。对于坊间流传用盐或苏打粉清洗，Mellissa直指是错误方法，她解释，盐的水密度较高，会逼使水果内的水份和营养素流出，若长时间浸泡，更有机会令已洗出的农药反过来渗入果肉中。

Mellissa建议，清洗蓝莓的方法很简单，只需要将蓝莓放到流动的清水冲洗约一分钟即可，不建议浸泡，因为「有时候浸得太久，反而有些水溶性的维他命流失了。」她亦提醒，蓝莓应该在进食前才清洗，因为水果湿水后容易变坏，预先清洗会增加腐烂机会。

花青素含量远胜提子　三大功效助抗老护眼

蓝莓之所以被封为「超级食物」，全因其极高的营养价值。除了含有维他命K及丰富纤维外，其「花青素」含量尤其突出。Mellissa指出，蓝莓的抗氧化能力（ORAC值）高达约4,500，远超提子，能为身体带来多种好处：

1. 减慢老化： 有助减慢细胞老化，对心血管、视力及脑部健康有益，甚至可减低认知障碍的风险。

2. 保护眼睛： 能在视网膜发挥抗氧化能力，改善眼部循环。

3. 维持皮肤健康： 花青素能抵御紫外线带来的自由基伤害，如为皮肤细胞「开了一把伞」。

另外，有指急冻蓝莓比新鲜的更有营养，Mellissa解释，这是因为冷冻过程令花青素浓缩，含量因此更高。不过急冻蓝莓口感跟新鲜蓝莓不同，建议用来制作奶昔等液体食品较适合。

三类人士慎食　每日最多一盒

她建议，一般成年人每日食用75克至150克（约半盒至一盒）的蓝莓便已足够。尽管蓝莓好处多，但并非人人皆宜。Mellissa提醒，以下三类人士需要特别注意食用份量：

  • 肠易激综合症患者：蓝莓纤维量高，消化能力较弱者或会引致肚胀或肚痛。
  • 患高血压或心血管问题人士：蓝莓含维他命K，或会与抗凝血药物互相影响，应避免短时间内大量食用。
  • 糖尿病患者：蓝莓含果糖，虽然糖份相对较低，但过量仍可能导致血糖飙升。

大家平时又是怎样清洗水果的呢？欢迎留言分享你的心得。

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