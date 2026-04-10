星岛申诉王|Klook买巴黎通行证变「废纸」？ 港女游罗浮宫食闭门羹：好无助

旅行时买了景点通行证，也有机会不能入场。有女事主向《星岛申诉王》投诉，早前在旅游网站Klook花$3344购买了巴黎通行证，最终被拒参观罗浮宫，批评货不对办。Klook最初只肯退回四分一款项，但她在数小时内连环发文炮轰后，终获通知全数退款。《星岛申诉王》曾向Klook查询事件，但截稿前未获回复。

女事主Phoebe向《星岛申诉王》表示，今年3月7日透过Klook购买巴黎通行证，Klook的网站写明除可参观罗浮宫外，还包括42个景点体验，两人合共$3344。不过，当她于4月4日去到罗浮宫门口时，竟被职员拒绝入内，原因是她购买的通行证，并不包博物馆。

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客服改口只退25%款项 事主报海关求助

Phoebe表示，按照Klook的条款，她们可以凭已购买的巴黎通行证，在 Big Bus资讯中心兑换罗浮宫博物馆通行证，但不成功。她其后直接到罗浮宫向职员查询，才知道自己所买的通行证不包括博物馆。

Phoebe即时联络Klook客服，职员叫她缴付$1900购买博物馆通行证，并承诺会退回$3344。Phoebe无奈下虽然其后再花$1900补买两天的博物馆通行证，但因为参观罗浮宫要预先预约，他们比原定时间迟了45分钟，要向职员解释才能入场。

岂料当她付款购买罗浮宫门票后，Klook的职员改口称因原先通行证曾使用，只肯退回25%费用，她批评完全不能接受。令她感到意外的是，她跟客服理论后，Klook网页显示的通行证条款，已立即更改为不包括博物馆通行证。

Phoebe于4月8日回港后在网上发帖讲述事件，并就事件向海关和消委会投诉。同日晚上，她终于接获Klook电邮回复，对方同意将会全数退回$3344给她。

Phoebe强调，全数退款只是弥补了金钱损失，但过程中浪费了不少时间和精神。而无法入罗浮宫那一刻，感觉十分无助，「这是我第一次去欧洲，所以当时非常手足无措。以后去旅行，都会在官方网站买通行证，稳阵一点。」客服职员在退款上的反口，更是她令她感到不满。

《星岛申诉王》曾向Klook查询事件，但截稿前未获回复。

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