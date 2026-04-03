星岛申诉王 | 小学生走入花卉展制作生态箱 从种植中领悟粮食及生态安全

粮食安全、生态安全是总体国家安全观重点领域，香港年度盛事「香港花卉展览2026」日前于维多利亚公园圆满结束。警务处国家安全处与警察工艺会携手，将严肃的国安议题巧妙地融入花艺与植物之中，设立摊位及花艺摆设，借此宣扬总体国家安全观。有小学校长带队参观，学生更与警队高层互动制作生态箱，在课堂外上了一堂「贴地」的国民教育课。

警务处国家安全处在维园花卉展设立了名为「国安号—维多利亚公园站」的特色摊位，提供国安相关资讯及「NSmart国安问答活动」，并于周末举办生态箱制作工作坊，旨在向大众普及《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书内容，并加深公众对国家宪法、基本法、国安法和总体国家安全观的认识。

警务处国家安全处特设的「国安号」摊位极具心思，以高铁列车为造型，寓意国家安全讯息如高铁网络般，能迅速传递到社会每个角落。警察工艺会亦以「国安号」联乘深受小朋友欢迎的「提子」吉祥物，于中央草坪花见廊展出精致的花艺摆设。

多位警队高层亲自到场宣传，包括警务处国家安全处处长江学礼、警务处助理处长（国家安全）郭嘉铨，以及警务处助理处长（服务质素）兼警察工艺会主席徐湘儿。他们向市民派发国安纪念品，并亲切地与大家合照。

小学生从种植学习国家安全

适逢东华三院高可宁纪念小学有校园种植的习惯，校方为了让学生对国家安全与农作物之间的关系有更深的理解，特意带队入场参观。区玮峰校长向学生讲解农作物对国家安全的重要性，指出香港的粮食大部分依靠中国内地供应，过程中需应对天灾虫害的威胁及不断改良农业技术，期望同学们能明白「粒粒皆辛苦」的道理，从而理解粮食安全与生态安全并非遥不可及。

学生们在国安处摊位与警队高层一同制作生态箱。在工作坊导师的细心指导下，大家亲手将泥土与植物放入微型生态箱内。导师祝愿学生能好好养护，并期待他们明年能带着成果回来分享种植心得。小六学生谢天衡分享说，他从中体会到保护植物就等于保护生态，植物能让生活环境更舒适、空气更清新，因此明白到生态安全的重要性。另一位小六女生冯雪晴则表示，从植物开花结果、转化为食物的过程中，她领悟到没有食物，人类便会挨饿。这次经历让她理解了什么是粮食安全，并决心日后要尽力保护大自然。

警务处助理处长（国家安全）郭嘉铨表示，香港花卉展览是一年一度的盛事，每年吸引数十万人次参观。警务处国家安全处自去年起已在展览设立摊位，旨在借此机会传递国家安全的讯息，重点宣传总体国家安全观及国务院《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书的内容，让大众更了解警队在这方面的工作。