星岛申诉王 | 怀旧生铁旧邮筒 分布全港供「集邮」 发哥加持 盘点最热邮筒打卡点

香港不少有传统特色的景点，都成为旅客来港打卡胜地，一到长假期，现场总是人山人海。1892年引入香港的生铁造旧邮筒，在香港陈列和使用的虽然愈来愈少，却仍吸引不少人特意寻访拍照，但有意见反映这类旧邮筒位置分散；有时一场去到，才发现其外型和款式未必是心仪模样。

《星岛申诉王》向香港邮政查询，目前有4个经过修复的旧邮筒，专门作为展览品供公众参观，分别位于香港邮政大楼、邮政总局的邮展廊，以及赤柱邮政局。此外，还有59个旧邮筒散落在港九新界和离岛，继续为市民服务。它们绝对不是「得个样」，记录显示在2025年，所有这些邮筒还有市民投寄信件记录，证明它们依然发挥其功用。

在众多旧邮筒中，要数最红的打卡热点，绝对是位于梅窝的一个，吸引旅客特意搭车搭船前往。为什么它会这么受欢迎呢？原来是因为「发哥」周润发之前为一部香港山跑纪录片《香港四径大步走》宣传，而电影终点站恰好就在梅窝凤凰径。粉丝们为了追随偶像足迹，也让这个本来静静伫立的旧邮筒，成为邮筒界最受欢迎的打卡明星。

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此外，不少网民捐窿捐罅要打卡的旧邮筒，还有位于九龙城太子道西和南角道交界、印有英女王伊莉莎白二世QEII的圆柱型旧邮筒，因为它是现时全港唯一附有投币售票机痕迹，绝对充满历史印记。

梅窝、九龙城旧邮筒人气最高

不少老香港都知道，这批生铁铸造的旧邮筒，初期引入时外面涂上红色油漆，但随着时代变迁，至今仍在服务市民的旧邮筒，已转为涂上绿色油漆，并散布在港九新界及离岛区，包括邻近山顶的旧山顶餐厅、香港中环皇后像广场、泽安邨巴士总站、观塘道启德大厦、鲤鱼门海傍道、屯门汀九巴士站、九龙城太子道西和南角道交界等。有网民整理了59个生铁旧邮筒的地址，方便市民前往打卡（点击前往）。

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不少市民对这批旧邮筒，都存有一些疑问，例如：「当年的皇冠图案是否存在」、「红邮筒是否可用作寄信」等。翻查资料，这批旧邮筒大部份仍保留皇冠图案；想与传统红色旧邮筒打卡，则可在香港邮政总局邮展廊、香港历史博物馆、东涌逸东邨逸东商场等地找到。

值得注意的是，红色旧邮筒现时仅供陈列用途，不会有邮差收信；只有现役的绿色旧邮筒，仍可正常寄信。

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