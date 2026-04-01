星岛申诉王｜儿童易操控成性罪犯目标 两度入狱过来人自白：透过免费补习侵犯孩子

网络世界盛行，保护儿童已不再仅仅著眼于如何提防陌生人。警务处今年举办网上性诱识跨专业研讨会，特别提供了崭新的视角，从加害者的内心世界出发，揭示了他们如何思考、如何一步步走进孩子的世界，甚至在家长不知情的情况下与孩子建立信任，最终将他们拉入陷阱。联合国儿童基金会东亚及太平洋地区大使陈美龄也在研讨会上指出，孩子在网上世界犹如赤裸裸地住在玻璃屋，家长务必要教孩子保护自己

问卷调查揭15%受访者曾接触儿童色情物

警务处处长周一鸣日前在「应对网上性诱识：预防及保护」跨专业研讨会中致辞，今年首两个月已录得20宗网上性诱识案件，近半涉及本地热门社交媒体，年龄最小的受害者只有10岁，强调警方会积极打击性罪行。研讨会还公布了警务处临床心理学家团队联同香港大学及善导会合作进行的本地研究，从受害儿童及潜在加害者层面，呈现更立体的「网上性诱识」情况及预防的方向。

警察临床心理学家冯浩坚引述跨机构合作问卷调查结果指出，约15%受访者承认曾接触或使用儿童色情物品中，其中4名受访者承认曾接触或侵犯小朋友，「经常接触儿童色情物品的人士通常会有一些扭曲思想，觉得网上侵害小朋友没有问题。」

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数字背后，加害人用什么方式接近孩子？涉及儿童性犯罪案件、两度入狱的四十多岁阿强（化名）回忆，第一次犯案始于2010年，当时在社交论坛看到一名14岁少年寻找交易对象，双方谈好价钱后相约宾馆肛交，最终因少年事后购买大量名牌被社工揭发事件，阿强被判入狱一年多。

阿强出狱后曾尝试摆脱这种不正常心理行为，但每当人生失意，例如欠债或人际关系转差，便希望与儿童相处中寻回快乐，无法抑制「心瘾」再度犯案。

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2017至2018年间，他网上发帖声称提供免费补习，成功获2名小学生家长回应。「首先营造一个好人形象，刚好小朋友有特殊教育需要，我可以给家长意见怎样与他们相处，令家长放下戒心，觉得你无私奉献的好人。」其中一名小朋友事后向母亲道出案发过程，阿强再涉性侵害儿童罪行被判入狱6年多。他坦言：「有些性罪犯可能纯粹是为了性的满足，觉得儿童是一个比较容易操控、容易满足自己性需求及幻想的对象。」

「如果家长再不照顾自己的小朋友，只会将小朋友推向加害者，最终后果是不堪设想的。」阿强称。

心理辅导介入拉回犯罪边缘

跟进阿强个案的善导会临床督导主任谢纪良表示，与阿强接触后，得悉他有SEN特殊教育需要被忽视的童年经历，长大后希望找回当年的自己，背后想要真正的关心，甚至是了解他成长背景的人士，故此双方在一个信任基础下，无论是生活遇到不快事，抑或高危再犯事情况下，经心理辅导及药物治疗，将阿强由第三度犯罪边缘中拉回重过正常生活。

联合国儿童基金会东亚及太平洋地区大使陈美龄分享，随着互联网普遍，儿童性侵犯事件激增，认为儿童上网面对不再是单一恋童犯或变态男，而可能是一个透过儿童性诱识从事地下大生意的跨国组织。

陈美龄提醒爸爸妈妈应让要跟子女讲清楚互联网的危险性，若不教就等于让他们住在玻璃屋，「一上网就好像冇着衫一样，所有全世界的人都可以看到他们换衫，所以一定要教他们用什么应用程式『锁门』保护自己。」

警方指问卷助识别加害者特质

警务处刑事支援科警司陈仲欣为研讨会作总结时强调，研讨会价值在于本港首次引用一个潜在加害者角度出发的问卷调查，以学术角度讲解，并有前加害者现身说法，最重要展望将来透过不同界别、不同岗位齐心协力携手合作，做到保护儿童预防网上性诱识效果。



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