星岛申诉王｜24小时热食机械人攻港90秒出餐 $35金汤花胶鸡捞饭性价比完胜便利店？

近年不少餐厅提早打烊，令不少加班族难以觅得热食。《星岛申诉王》发现，大埔运头塘幸汇商场出现一部自称全港首部24小时餐饮机械人「HEYFOOD」，营运期间供应八款中式菜式，如鸡汤小云吞、酸菜鱼捞饭和红烧牛肉面等，从接单、翻热到出餐均由机械全自动完成，最快只需约一分半钟，既方便又快捷。《星岛申诉王》记者到场实测，亦有YouTuber特地前来试食，表示整体比连锁便利店的餐品更好吃，但味道偏咸，感到有些失望。

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最快90秒出餐零油烟

机械人现时供应八款菜式，涵盖中式饭食、汤面及点心，菜单清晰标示每道菜的烹调时间。记者 Sammi 现场观察，选择相当多元，包括小云吞、鸡捞饭、鱼香肉丝饭及各类面食，价值最平约23元就有交易。

整个流程相当自动化，记者以自助方式在机器上落单，目前仅接受支付宝或微信付款。顾客付款后会列印取餐号码牌，顾客可透过透明玻璃观察机械臂运作。餐盒送往加热区后，由机械臂放至出餐口，连外卖网袋亦会一并备好，方便提走。

记者实测发现，该机器的优点是全程无油烟，且等待时间比一般餐厅外卖短。记者先后点选三款菜式，平均约 90 秒出一份，成品热度充足。不过，招牌红烧牛肉面的实际出餐时间比预设稍慢，约需三分钟。

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记者试食实测 云吞超值 牛肉面称招牌菜却失色

记者试食方面，售价$22.5的鸡汤小云吞有11粒云吞，汤底加入枸杞和葱，馅料扎实但份量较少，馄饨皮偏厚且较软。不过，记者认为以性价比颇高，整体餐品令人满意。至于售价$35的金汤花胶鸡捞饭，打开后约有四小块花胶，口感略带弹性，但鸡肉部分味道一般，吃起来比较淋身。

至于店家标榜的招牌红烧牛肉面售价$36，汤底加入了红萝卜和牛肉，肉块为小块状，与市面常见的台式大块牛肉不同，且牛肉缺乏肉香，整体风味与预期有些出入。

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YouTuber 评价：胜过便利店，惟口味偏咸

除了吸引附近街坊及宵夜族，区外 YouTuber「Meat Dee」与「Hebe」也特意前来试食。他们表示，虽然对机器制作的食物有期待，但试食「花胶鸡汤捞饭」后认为口味偏咸，餐后需大量喝水。不过他们直言，成品水准仍比连锁便利店的微波饭盒出色。考虑到每份饭仅约 30多元，对于要求不高的街坊来说，作为填饱肚子之选尚可接受。

不知道大家又怎么看这部24小时热食机械人？欢迎留言分享你的看法。

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