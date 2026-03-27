星岛申诉王 | 黎明演唱会「红萝卜」手灯爆红 骗徒称免费赠送 粉丝险中伏：有毒Link

黎明最近在红馆举行一连十场的演唱会，再度发挥其幽默本色，送给每位入场观众一支造型趣致的「红萝卜」手灯。这份心思巧妙的纪念品，不仅成功在社交媒体上掀起热议，更成为粉丝们疯抢留念的目标。然而，《星岛申诉王》发现，有诈骗集团正利用这股「红萝卜」热潮，看准粉丝们渴望拥有的心态，在社交平台上散布「免费赠送」的虚假讯息，意图骗取个人资料或金钱。已有粉丝险些受骗，幸好及时识破骗局，并立即在社交网站上公开事件，借此提醒其他市民和歌迷们务必保持警惕，切勿因一时心急而堕入陷阱。

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黎明周边免费送 点入网站欠中计

《星岛申诉王》发现，近期在Threads上出现多则声称免费送出黎明演唱会红萝卜萤光棒的帖文。这些帖文有共通点，骗徒通常附上一张红萝卜萤光棒的实物图片，「免费赠送」、「机会难得」等诱人字眼，吸引粉丝的注意。接著指示有兴趣的粉丝发送私人讯息（DM）联络，以索取礼品。一旦粉丝发出私讯，骗徒便会发送可疑的钓鱼连结，或直接索取个人资料。

一名险些受骗的粉丝分享，她在私讯联络对方后，发现了几个疑点，首先是地点不符，对方身处台湾，与香港的演唱会地点有矛盾。其次是私讯中的用词和语气，与原始帖文的风格明显不同。最后是对方最终发送了一个可疑的虚假连结，意图不明。

自称台湾卖家 不用常规速递方式

该名粉丝分享骗徒的详细诈骗手法，她发送发送私人讯息（DM）给对方后，对方表示不使用速递到付模式，而是传送的一个标示为「7-11卖货便」的连结网页。她点击连结后，该网站会要求输入身分证字号、姓名、电话、电子邮件及住址等大量个人资料，并进一步提示需「缴交寄件费」才能完成流程。

该名粉丝醒目地发现，对方给予的网站连结，与台湾官方「7-11卖货便」网站完全不同，且页面中的多项功能按钮皆为失效状态。更关键的是，官方「卖货便」仅提供「取货付款」及「信用卡」等收款方式，但诈骗网站却只提供「银行转帐」选项，与官方流程明显不符。

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其实，骗徒利用「7-11卖货便」假网站连结诈骗已非新鲜事，台湾当局曾告诫公众表示，这类诈骗的核心手法都是利用民众对「热门商品」的渴望，以及「免费获取」的贪小便宜心态，透过社群平台散布诱人讯息，再以「点击连结」或「私讯索取」的方式，一步步引导受害者进入诈骗陷阱。

《星岛申诉王》呼吁各位，对于任何声称免费赠送热门商品等信息，都应保持高度警觉，应透过官方管道确认活动真伪，切勿因一时贪念而误入诈骗陷阱。

如果大家曾经试过网购被骗，不妨与《星岛申诉王》联系。

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