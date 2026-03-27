星岛申诉王｜跑马地便利店$7任斟思乐冰顾客各出奇招 数学科老师分享3招挑战容量极限

跑马地一间连锁便利店为庆祝45周年，推出以$7任斟思乐冰的活动，市民可自备任何不超过8吋x8吋的容器任斟思乐冰。《星岛申诉王》发现不少网民发挥创意带不同的容器去装，甚至有人带上「阿嫲个饭壶」挑战装得最多。究竟带哪款容器可以在规定下装得最多？《星岛申诉王》邀请数学老师从数学角度去解答，有3个方法挑战容量极限。

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7‑Eleven推$7任斟思乐冰 可自备不超过8吋×8吋容器

$7任斟思乐冰活动于3月25日至3月29日举行，每日由上午10时至下午6时开放。思乐冰以可口可乐为基底，顾客可自由搭配「芬达」云呢拿味、桃味及冰凉三种口味。

活动推出后，吸引大批市民前往店内打卡并参与。为配合怀旧主题，7‑Eleven特别设计了复古款思乐冰纸杯，顾客只需支付$7即可获店员提供的专用纸杯，之后可自行于机器斟填。另为鼓励环保，顾客亦可自备不超过8吋×8吋的容器来自助斟冰，门店收银处旁备有一块8吋×8吋的量度纸牌，店员会请顾客将自备容器放入量度范围内，确认未超出规定后方可使用。

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「唔想蚀本」斟到爆！ 「阿嫲饭壶」、铁兜齐登场

不少网民分享了自己的斟冰经验，大部份都抱着挑战回本的心态，带各式大容量容器来装。有人拎「阿嫲个饭壶」去斟，也有人带上超大酒杯、茶壶、不锈钢铁兜等，器具种类繁多，创意满分。

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数学科老师分享3招挑战容量极限

那些容器能装得最多？拥有多年数学教学经验的黄Sir接受《星岛申诉王》访问时表示，从数学科及物理科的角度分析，店家「8吋x8吋」的容器规定其实并不完善，因为它只提出了长和阔，却没有限制高度。他建议，消费者若想装到最多思乐冰，可以选择一个正方形底部的容器，这样能够用得更多的空间；材质方面，富弹性的薄胶容器会是更好的选择，因为它能稍微向外扩张，增加容量。

黄Sir再解释，由于思乐冰是半固体，装填时容易产生空隙。为了让容器内的空间更紧密，他建议可以不时轻敲容器底部，并用平底的物件（例如大汤匙）将思乐冰向下压实，这样就能有效挤出空气，腾出更多空间。

最后，他分享了一个关键技巧：既然规则没有要求盖上盖子，大家可以运用类似挤软雪糕的原理，在容器装满后，继续将思乐冰在顶部向上堆叠，如此一来，便能装到远超出容器标示容量的份量。

英皇教育数学补习名师Dick Hui也分享，按照店家的要求，将容器穿过8寸直径的圆洞，如果没任何假设，则可当圆洞仅为横切面限制，容器愈长，体积则愈大。若限制是以任何角度都可通过圆洞，则理论上以球体容量为最大

中医师提醒：切勿过量饮用

挑战斟得多，但要适量饮用。中医师陈嬿珺提醒，在湿热天气下，冷饮消暑要适可而止。她解释，冰冷的刺激会使消化道血管瞬间收缩，影响消化功能，长期过量饮用更可能导致慢性胃炎。此外，这种血管收缩会令血压上升，对高血压、冠心病及动脉硬化患者构成额外风险，可能诱发或加剧病情。陈医师补充，冷饮常含高糖分，长期摄取会增加高血糖和高血脂的风险，进一步威胁心脑血管健康。

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