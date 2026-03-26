星岛申诉王 | 外卖蛋饼放3小时长出霉菌？ 餐厅创办人拍片实测 结局神反转

位于尖沙咀海港城的餐厅「台北栈」近日卷入食安疑云，有女顾客在社交网站发帖，指自己将堂食吃剩蛋饼打包带回家中，约3小时后发现紫色的蛋饼变成蓝色，并出现疑似发霉情况。台北栈创办人翌日回应事件，并拍片解释蛋饼使用紫薯粉制作，遇水氧化后会变为蓝色，向受影响顾客致歉，更即日起停止该款蛋饼外卖。

蛋饼三小时变蓝 事主担心中毒弃掉

该名女顾客周三（25日）发帖文表示，她在「台北栈」用餐后，将吃剩的蛋饼放入透明餐盒带回家，但在三小时后，蛋饼表面出现大片蓝绿色斑块，更出现疑似霉菌，担心有食安危机，结果引发不少网民讨论，更有网民建议报食环署调查。



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负责人亲自拍片 结局神反转

面对不断扩大的争议，餐厅负责人Jacky亲自在社交媒体发帖回应，指涉事的「脏脏咸蛋黄芋泥蛋饼」，使用的原材料如芋泥、鸭蛋、蛋饼皮、咸蛋黄、紫薯粉等，全部已确认符合食安标准。他表示，该名顾客堂食时并未反映任何品质问题，且已食用大半份，仅将剩余少量打包带走。Jacky续指，顾客是在打包后约三小时才拍摄影片上网，他认为长时间放置在非稳定温度的环境下，才是蛋类制品变质风险大增的主因，而发霉通常需要更长时间，与此次情况的时序不符。

为了直接回应网友对「发霉」的质疑，他拍摄短片亲自示范紫薯粉遇到水分或蒸气后变蓝的过程。他解释：「外卖盒因密封而积聚热气与水气，部分位置的紫薯粉被湿气沾到就会变色，而未沾湿处则维持原色，因此会出现不均匀的蓝色情况，这与霉菌生长的型态有明显差异。」

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网友各持己见 餐厅暂停蛋饼外卖

Jacky的解释获得部分网友认同，认为至少他敢拍摄影片实测，证明不是发霉，亦肯定餐厅愿意面对问题的态度。然而，质疑的声音并未完全平息，有反对者认为，即使紫薯粉遇水会变色，但仍觉得是发霉，认为餐厅的说法有些牵强。

至于发帖的女顾客在周四（26日）上午补充表示，餐厅负责人已与其联系，并接受餐厅的解释和道歉。涉事餐厅也表示，为避免类似情况再发生，即日起已暂停外卖供应该菜式。

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