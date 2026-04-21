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星岛申诉王｜「超A货」网店买前狂sell「靓料包退」 港女$1680买袋中伏 客服反口玩失踪

申诉热话
更新时间：07:45 2026-04-21 HKT
发布时间：07:45 2026-04-21 HKT

社交网站上标榜与正货仿真度极高的「超A货」网店越来越多，贪平购买随时中伏。《星岛申诉王》接获读者Tracy(化名)报料，她在网店客服再三强调7日内不满意均可退货的前提下，以正价5%的1680港元购买声称高仿的DIOR手袋，惟收货后发现手工粗糙、皮质如塑胶，联系客服退款却遭已读不回，大感中伏，呼吁其他消费者切勿上当。

Tracy表示，自己早前在Facebook见到一款售价1680港元的「超A货」DIOR手袋，她想购买假货手袋替换常用的正货手袋，但又担心质素太差而未能下决定。岂料网店的客服却大力游说、并承诺7天内不满意保证退款，她信以为真，抱住先买回来体验下的心态便扑锤下单。

网店声称不满意包退货 遇投诉即耍拖字诀

岂知她收货后发现不对办，形容：「手工非常差，皮质好像塑胶，别说1680元了，连168元的淘宝货都比它好。」由于货品假得太离谱，Tracy根本没勇气使用，故即时要求客服退款，对方即大耍拖字诀，最初以「新年物流停了，等开通之后才能退货」为由多次推搪，最后更已读不回，直接「潜水」。

对于Tracy批评假货太假，《星岛申诉王》记者将她购买的手袋与官网正货作对比。假货在近看下，「DIOR」金属扣的「I」字位置有差异，线口位更出现爆线。而她再参照官网原片拍摄相同的画面，发现假货的线条粗糙，袋底形状呈圆碌碌的，拿着便感受到手袋的皮料塑胶感重、欠缺真皮的油润感。

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涉事网站位于深圳  声称大量港客购买

《星岛申诉王》根据Tracy提供的客服电话以顾客身份查询，对方指厂房设在内地，因此手袋是从深圳发货到香港，更声称大量香港客人购买，声称每日都有快递到香港，销量最高的手袋品牌是Hermes。记者查询期间，客服不停游说他们的手袋是全人手制造，高仿度相当高，更强调不满意可以7日内退货，催促记者赶快落单。当记者质问客服为何朋友购买后不获退款，客服便立即已读不回。

对于不少港人喜欢北上或从内地网购冒片「超A货」，律师曹希圣表示，在香港购买假货并不犯法，但售卖假货则违反《商品说明条例》，一经定罪最高可被判罚款50万及监禁5年。对于网店卖家违反退货承诺，他指出消费者可按卖家违反承诺而循民事控告卖家，但由于卖家身处深圳，须视乎内地有否相关的消费保障机制。

若大家购物时遇上不同纠纷，欢迎向《星岛申诉王》申诉。

关于内地「超A货」销售情况，可参考以往采访深圳「鬼市」的延伸阅读：

夜游深圳新「鬼市」 卖假名牌 直击港人开档卖A货：香港揾食艰难

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《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

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