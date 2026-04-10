星岛申诉王｜踩入40年历史庙街歌厅　每位$20入场听歌　歌手被叫出街：我们不是小姐

油麻地庙街的夜色中，几间亮著霓虹灯的歌厅，承载著香港旧日的娱乐文化。随着贺岁片《夜王》勾起大众对昔日夜生活的好奇，《星岛申诉王》发现，不少人仍对歌厅存有灯红酒绿，作风不正经的误解。今次记者揭开本地旧歌厅的神秘面纱，歌厅投资人Apple直言歌厅已是夕阳行业，她澄清歌厅的经营模式与电影中描绘夜总会那种纸醉金迷完全不同。

走入40年历史庙街歌厅 $20入场费包茶水

走进这间有近四十年历史的歌厅，现场环境与大众想像中的龙蛇混杂截然不同。场内有数位客人安静地坐著，一边饮茶，一边跟朋友聊天，欣赏台上有琴师伴奏的歌唱表演。

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「外面误解这些就是色情事业，试过有客人跟我说『我给$500你跟我出街』，结果被我打了一巴掌！」Apple是庙街有40年历史的「粤韵歌厅」投资人之一，她几乎每天都在店内招呼熟客，并直斥外界对歌厅的污名化。

Apple强调，歌厅的经营模式与外界想像的纸醉金迷截然不同。「我们不是小姐，我们是歌手，歌手是不会陪人出街的。」她解释，客人来到这里，主要是饮酒、喝茶、听歌和唱歌。

消费方面亦非常平实，一般入场费只需$20，已包含一杯茶。若客人想点唱或亲自上台高歌一曲，白天收费为$50一首，晚上则是$100。客人点的主要都是七、八十年代的怀旧金曲，如张国荣、梅艳芳的作品，甚至粤曲也有捧场客。

资深歌手琴师为人情味留守 熟客每日报到坐足全日

在歌厅里，除了有歌手献唱，还有专业琴师现场伴奏。歌手金铃已在行内打滚二十多年，她坦言，现在的收入大不如前，「有时要蚀车钱」。

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尽管赚不到钱，但她仍然选择留守，全因与熟客建立的深厚情谊。「我认识了很多朋友，想见见他们。他们出来玩，出去开心，我们收工后又会一起去食饭，很开心。」

放于歌厅门口的照片已有二十年，金铃指曾转过照片，但熟人不认得新相而找不到她，因此换回旧照。

除了歌手，连琴师也大有来头。人称「容哥」的琴师，退休前是一位教师。他坦言，在这里弹琴既能赚取外快，也能重拾大学时对音乐的热情。「一小时弹12首歌，一日弹8小时，差不多弹100首歌。」容哥表示，大部分歌曲都已熟能生巧，无需看琴谱，这样才能更好地与客人打成一片，「人家开心，我们开心，公司赚到钱，我们最大的期望就是这样。」

对于客人来说，歌厅是他们打发时间的好地方。熟客李先生表示：「每天都来，因为现在退休了，当过日神。」他笑言，有时会唱两、三首歌，最多一次更唱了十几首。

另一位光顾了四、五年的客人Andy则忆述，最初是朋友带他前来，他当时还担心「会不会打架」，结果发现歌厅内非常安静，「你就是喝酒、听歌、饮茶，花不到$100就可以坐很久。」

行业式微 经营者直言见步行步

面对时代洪流，歌厅行业已然式微。Apple坦言，现时主要靠熟客支持，收入仅仅依靠入场券和点唱费，「一定是无法维生」。她回忆起行业的全盛时期：「我想你连一张椅子都不可能坐到」，但如今「来的只不过是旧顾客」。

尽管经营困难，Apple仍选择坚持，其中一个重要原因是为了守住这个与朋友相聚的地方。她感触地忆述一位熟客朋友去年离世，自己从医院探望对方后，回到歌厅上台唱歌时忍不住哭了出来。「我储了很多朋友，但往后几年，有些客人能走就走，真是病了、老了、年纪大走了。」

对于歌厅的未来，Apple表示只能「随缘，见步行步」。她坦言自己目前尚未要退休，但单靠一己之力难以扭转局面。「你靠我的能力，我告诉你，我真是有心无力。」

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