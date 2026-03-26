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星岛申诉王 | 滑板青年 港铁吸毒疑云 板界名人廿四味Brian：唔好一竹篙打一船人

申诉热话
更新时间：11:40 2026-03-26 HKT
发布时间：11:40 2026-03-26 HKT

「我想说的是，其实年轻人真的要避开毒品好一点。因为毒品会影响你的脑部，影响你以后未来。」近期网上爆红、组合「廿四味」的成员Brian，特别透过《星岛申诉王》平台，作出上述呼吁。

事缘近日网上流传一条影片，看到一名带着滑板的年轻男子，疑似在港铁内吸食「太空油」(正名依托咪酯)。影片无论是真拍还是摆拍恶搞，在网上已引起热烈讨论。一直以来， 部分人会标签板仔是童党、三五成群和又烟又酒。而该影片流传后，又有人重提这观念。堪称本地滑板界始祖，又开了滑板铺头的Brian，遂针对外界的看法作出回应。

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滑板打破阶层界限 吁年轻人多做运动

Brian表示，自己踩了滑板差不多40年，「我不烟不酒，不沾毒品，是一个好父亲和丈夫，又有其他生意。」他认为标签玩滑板就很坏的，是一种旧思想，「因为现在的滑板，已是奥运比赛项目。」他希望大家不要一竹篙打一船人，「（只是）刚好片中人拿着滑板，但其他人都会做（吸毒）这种事。」

此外，Brian希望外界不要戴有色眼镜来看板仔，他说滑板有种特色，就是无论富有贫穷，以及甚么背景，起跑线和面对的困难都是一样，是一种可以将阶层拉近的运动，「 就算你是富二代也好，很有钱也好，中产阶级也好，贫穷也好，一起跳过，去到最后大家都有一个认同的兴趣，就是滑板，大家都有一种尊重，就是滑板。」

Brian又指出，现在于香港玩滑板，其实是很幸福，大家应该珍惜和支持，「香港政府很支持滑板，香港有16、17个滑板场地，全部都设备完善的。」他说80年代时，本地没有滑板场，都是在街上踩。最后，Brian鼓励年轻人应多做运动，远离毒品，「我经常推广运动，因为我很想多些年轻人知道，做运动对自己身体是很好的。」他高声呼吁说：「全港市民企硬，Take运动。」

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