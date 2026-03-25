星岛申诉王｜飞鹅山10公里山坡成「垃圾岗」 净山义工斥无公德心：避孕套周围掉

《星岛申诉王》早前报道过，香港不少郊野热点近年面临严峻的垃圾污染问题。有净山义工近日再次自发到飞鹅山清理垃圾，结果发现长达10公里的山坡遍布垃圾，他们执到大量烟头、避孕套及汽水铝罐等，义工对此感到极度灰心，更指行山人士欠缺公德心，会加剧飞鹅山的垃圾污染问题。

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净山义工the_night_spyder在社交网站threads发贴，讲述日前到飞鹅山执拾垃圾的经过。他指，从沙田坳道至扎山道，再延伸至飞鹅山道一带的山坡都出现大量垃圾，，有缺乏公德心的人士非法倾倒工业废料；有人随手丢弃的即弃餐具、饭盒、胶樽、啤酒罐等。此外，亦有人在车内进行私人活动后，将湿纸巾、避孕套套等废弃物随处弃置，严重污染环境。

净山义工表示，最令人气馁的是，大量垃圾被弃置于陡峭的山坡上，清理行动极为艰巨且危险，「根本唔通揾命博爬落去执」，形容这份无力感让人「扯白旗」。他沉痛地指出，许多市民仅从文字或短片中了解问题，难以想像实地情况的严重性，「行走十几公里的路段，山坡上的垃圾量绝对会吓你一惊」。他又指出，行山人士若继续欠缺公德心，飞鹅山迟早会被「玩死」。

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《星岛申诉王》记者早前跟随Raymond与义工团队，前往游客热点鹤咀清理垃圾。记者发现无论是登山径旁的斜坡、雨水渠、丛林深处、已动工的石坡，乃至游客「打卡」热点雷音洞和鲸鱼骨架的周围，随处可见大量生活垃圾，包括饭盒、饮料罐和废弃纸巾等。

义工队伍当日辛勤工作了约9个小时，最终清理出17至18袋垃圾，其中废弃纸巾、饮料瓶、塑胶食物盒、烟头及旧衣物占了总量的七成以上。被问及垃圾的来源，净山义工发起人之一Raymond认为纠结于是谁丢弃的并无意义。他表示：「无论是中国内地人、香港人还是外国人，其实只分为两种：有公德心的人，和没有公德心的人。」他强调，与其互相指责，不如从自身做起，自己垃圾自己带走。

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《星岛申诉王》在此都呼吁市民，行山欣赏美景的同时，能够做到「自己垃圾自己带走」，让香港山野重拾洁净、让每位行山者都能享受大自然景色的关键。