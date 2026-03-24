星岛申诉王｜ 何文田面包店再推$30挑战20秒任夹面包 店员亲授「极速回本」技巧

本港虽然有餐饮业指经营环境正面临困难时期，但也有店舖发挥创意，积极开拓客源。其中位于何文田爱民邨的「面包空间」面包店，不定期推出「20秒任夹面包」挑战，每位收费30元。店家会提供专用的纸袋，参加者有20秒的时间，将指定款式的面包尽力装满纸袋，最终能带走多少，完全取决于能装进多少，前提是纸袋必须能够成功封口。《星岛申诉王》致电店舖查询，店员就分享回本技巧，指不少参加者专攻20元以上的面包糕点。

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20秒任夹面包 网民大晒战绩称「超值」

面包店在3月14日成功举办了近期的「20秒任装面包」活动。店家在社交平台上分享，对于许多参加者特地从香港各区远道而来，他们深表感激。活动当天，成功在网上报名的顾客只需支付30元费用，即可领取一个印有温馨提示的指定纸袋——「请确保吃得完才拿，切勿浪费！」。在店员用计时器计时的20秒内，参加者可以尽情将面包放入袋中，完成后将纸袋封口，便完成挑战。

店舖昨日也在社交网站宣布，最新一轮的挑战日期是4月26日（周日），活动时间由下午1点至4点，活动规则不变。不过，由于名额有限，名额在短短15分钟内迅速爆满。许多网民纷纷留言表示「名额5分钟内就抢完了！」、「跪求增加名额！」。店家也从善如流，在网上回应将视乎情况弹性安排，尽力满足大家的需求。

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在「面包空间」的IG上可见，3月的活动吸引了大量市民到场，老幼皆有，现场气氛十分热闹。甚至有网民分享个人经历，表示除了面包款式多、卖相吸引外，「现场气氛好好，职员好nice，会鼓励客人加油，夹多D，夹多D」。最后，该名顾客在挑战中最终夹到七个面包和一包曲奇，并大赞「抵玩」。

回本秘技曝光！店员：夹又贵又细件嘅面包

《星岛申诉王》记者致电该店查询，店内职员表示，3月的活动，曾有参加者夹走十多件面包与蛋糕，总值达数百元。被问到「回本技巧」，职员就表示由于纸袋的容量有限，以往有参加者会优先选择体积小、但单价较高的面包或蛋糕，具体款式则留待参加者自行发掘。

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