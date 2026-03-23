星岛申诉王│7旬母卖金疑被收4成手续费 港男理论讨回公道 涉事金舖：金价波幅大

金价持续高企，不少市民卖金套现。《星岛申诉王》见到有网民在社交网站发贴，指7旬母亲到一间金舖卖金时，怀疑被收取高昂手续费，以致少收两千多元，他理论后获金舖补回1700元，因此提醒市民如家中长者卖金要慎防受骗。《星岛申诉王》向涉事金舖查询，店舖经理承认曾接到一名男子投诉，考虑到金价上升，因此向对方退回1700元。

网民Stanley在社交网站Threads上发文，讲述他年过70的母亲，日前到屯门锦荟坊一间金舖放售一块重1.33钱的小金牌，但怀疑被店家收取了不合理的高昂费用。

根据收据，当日金舖的收金价为每两$46,920，而Stanley的母亲最终实收$3,050。Stanley看过单据后察觉不妥，因为根据行规，金舖回收金饰时，手续费通常只包括约2%的佣金和6%至10%的火耗费。

Stanley指出，即使以最高的标准，即2%佣金和10%火耗费来计算，母亲卖出的小金牌也应实收约$5,491，与她实际收到的$3,050相差近一半。因此，他怀疑金舖滥收高昂手续费用，令母亲蒙受了不必要的损失。

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致电金舖理论 获补回$1700

Stanley致电金舖理论，职员称其母亲签名同意以3050元出售金牌，又指每间金舖手续费不同，金舖收金亦要承担风险。Stanley质问为何单据上没有列明收了多少手续费，职员坦言没有向其母亲讲解如何收费，并承认收了40%手续费。Stanley对此大感震惊，经过据理力争后，金舖最后表示愿意补回$1700。由于母亲签了名作实，所以即使补回金额不足，Stanley亦不再斗纠缠。

网民看完Stanley帖子后，建议他应该要报警或海关，因为该金舖涉嫌诈骗，又指卖金应选择大型链所金店或老字号店舖。另外，又有网民指曾到涉事金舖卖金，但发现收金价比其他金舖低很多。

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涉事金舖回应：受金价波幅大影响

《星岛申诉王》致电涉事金舖查询，该店一名男经理承认曾发生该事件，他没有解释为何单据上未有列明收费项目，亦没有回应是否如Stanley所指收取4成手续费，只称当日Stanley母亲所卖的金器，实收的金额主要受到当天金价波幅太大影响。



至于为何之后愿意补回$1700，该店经理强调他们没有错，指Stanley夜晚到店舖交涉时，因为金价回升，所以愿意补回款项。此外，记者追问该店卖金须收取的实际手续费用，店舖经理则拒绝回答。

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火耗费介乎6至10% 回收本号饰金可括免

《星岛申诉王》也搜寻了市面上3间大型金行的饰金、金粒或金条的回收价以及手续费用，供读者参考：

回收价格 （3月23日） 饰金

（每両/港币） 金粒/金条 （每両/港币） 手续费 周生生 $39300 $40060 自家产品： 1.饰金：扣2%佣金，不用火耗费 2.金粒/金条：不收佣金及火耗费 别号金： 1.饰金、金粒/金条：均扣2%佣金，并且还需要根据产品成色、重量等因素，扣减火耗费用 周大福 $39300 $40060 自家产品： 1.饰金：收2%佣金，不收火耗费 2.金粒/金条：不收佣金及火耗费 别号金： 1.饰金、金粒/金条：均收2%佣金，并且还需要根据产品成色、重量等因素，扣减火耗费用 六福珠宝 $40240 $40830 自家产品： 1）饰金：收2%佣金，不收火耗费 2）金粒/金条：不收佣金及火耗费 别号金： 1.饰金、金粒/金条：均收2%佣金，并且还需要根据产品成色、重量等因素，扣减火耗费用

事实上，金舖收金有一套行规，每间金舖都会标明饰金及金粒的「买入价」及「卖出价」，牌价根据国际金价调节。饰金会根据买入价十足回收，并扣除2%店佣；而金粒、金条则据买入价十足回收，不收店佣。

而火耗费又是甚么呢 ?金舖收取饰金时都会经过烧验流程检视成色，由于过程不可逆转，需要客人签署同意书先可以进行。一般火耗费用介乎6%至10%不等，而金舖回收本号的饰金时，一般不会收取火耗费。