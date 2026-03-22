星岛申诉王｜滑板青年疑吸食「太空油」烟弹 港铁车厢内全身剧烈颤抖 网民：戒毒回头是岸

毒品害人不浅！《星岛申诉王》周日（22日）发现一段网上流传影片，一名手持滑板的青年在港铁车厢内旁若无人地吸食「太空油」烟弹（正名依托咪酯）后神智不清，其间手部不自觉剧烈抖震蔓延至全身，活生生呈现「依托咪酯」毒品祸害。

根据网上社交平台Threads网上流传影片显示，片中青年坐在港铁车厢内的靠玻璃边的座位上，身旁放着滑板，右手握住一罐啤酒类饮料，左手手持疑似「太空油」烟弹，当吸入第一啖慢慢放下时，左手已出现剧烈抖震，怀疑是「依托咪酯」毒品后遗症，之后抖震症状未有止息，甚至由手部颤抖一直伸延至全身，青年全程低着头，以发遮面，完全无视车厢内其他乘客反应及影响，行径令人侧目，由于影片未有备注，暂未知确实事发地点及日期。

港铁发言人回应留意到网上相关片段，但不清楚其来源及拍摄时间，而车站并没有相关事件的记录，强调根据《港铁附例》第23条，铁路处所内禁止吸烟，最高处罚为罚款5,000元。发言人呼吁乘客不要在铁路处所内吸烟。如有乘客发现相关情况，可即时报警，或通知车站职员作跟进。

有网民观看有关影片后批评「影衰晒真正玩花式滑板正能量运动嘅年青人！」亦有网民直指毒品害人「30年前有氯胺酮 30年后有太空油」担心涉事青年「吸第一啖就开始震，咁佢个脑咪destroy得好劲？」，亦有网民劝喻涉事青年「戒毒回头是岸」。

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根据资料，「太空油」烟弹又称「丧尸烟弹」，长期吸食会影响中枢神经，甚至产生强烈的「吊瘾」症状，吸食者会出现手震、全身抽搐或颤抖，甚至站立不稳或失去方向感， 长期使用可能导致永久性神经损害。 港府去年将其主要成份依托咪酯及3种类似物列为毒品，受《危险药物条例》严格管制，非法管有或售卖此类毒品的刑罚包括最高终身监禁及罚款500万元。

「太空油毒品」受《危险药物条例》严格规管后，仍有不少疑似吸食该毒品的「太空人」影片在网上流传，包括有青年在食店内吸食电子烟后手持胶樽饮水，其间手部不断发抖。目前依托咪酯已成为整体及青少年最常吸食的毒品，其次为可卡因和大麻。自依托咪酯于2025年二月被列为毒品后，截至年底，警方录得911宗涉及依托咪酯的案件，共拘捕1,134人，包括205名青少年。

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《星岛申诉王》放蛇直击「太空油」拆家全过程:

《星岛申诉王》早前曾放蛇调查，发现太空油毒品已成为本港青少年的「社交毒品」。记者在放蛇行动中假扮买家，成功引出一名年仅15、16岁的太空油毒品拆家。该名拆家身穿拖鞋，积极向记者推销其「货源」，以毒品纯度高作招徕，声称「无沟过包掂」，并透露货源来自柬埔寨。当少年拆家发现记者镜头后，立即在商场拔足狂奔，最终逃去无踪。