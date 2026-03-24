星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅单位230万起拍价 投资者趁机捞底 盘点香港「超级凶宅」

被视为「超级凶宅」、于1998年发生德福花园五尸命案的单位，将于本月25日由拍卖行连租约推拍，开价230万元，低市价逾五成。绰号「凶宅大王」的投资者伍冠流接受《星岛申诉王》访问时透露，过去他曾竞投上述单位失败，今次对该单位仍感兴趣，考虑再接再厉投标。他承认超级凶宅是物业投资的「双刃刀」，无论出租或转让都有难度，奉劝买家入手凶宅前，要考虑自己的财务状况，是否具长期持货能力。

伍冠流分享多年买卖凶宅经验，包括业主遇到租客投诉时，首先要理解他们的心情。他举例有租客投诉房门忽然自动关起，诚惶诚恐下想解约。至于超级凶宅容易令租客有心理阴影，出租困难亦属正常，故他建议有意入手凶宅的买家，可选择一些曾发生自杀案的凶宅单位，最好死者是在医院过身，而不是在单位过身，可大大减轻租客内心不适。

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超级凶宅 出租转售惹市场关注

被称得上「超级凶宅」，多数曾发生轰动社会的凶杀案，例如「大埔龙尾村碎尸案」、「湾仔嘉荟轩双尸案」、「君临天下双尸案」、「荃湾中心全家揽炒案」等的他杀案件，即使历经多年，单位任何亦会引来全城关注。例如即将开拍的「德福花园五尸案」单位，位于C座中层01室，实用面积为556呎。现业主2007年以110万买入，目前以1.1万元出租。他于去年曾以498万放售，惟未成功出售，本月25日再以230万元开拍，测试市场水温。

事实上，香港历年不少曾发生命案的住宅，虽然成交价会大受影响，平均低市价4至5成，但撇除通帐等因素，业主帐面上仍有钱赚。例如「湾仔星域轩斩母案」的单位，实用面积898平方呎。单位于2008年出事，2010年以1100万出售，业主持货约10年，2020年以2000万售出，呎价22,272，低市价4成，业主帐面仍赚900万。

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1982年发生「大埔康乐园三尸案」的单位，实用面积1,596平方呎，属旧式洋房。单位经过两度流拍后，去年以低市价近5成的1028万售出，呎价6,441，原业主账面赚140万；1996年「荃湾中心太原楼全家揽炒案」的单位，实用面积374平方呎，2025年以低市价5成208万售出，呎价约5500元，业主赚20余万。

何谓凶宅？

综合地产业界及法律界人士意见，凶宅在香港其实没有正式定义，一般来说有两种情况会把单位视为凶宅，第一种是在单位内发生的非自然死亡，例如谋杀、烧炭和吊颈等；第二种是从单位发生的非自然死亡，例如跳楼，理论上死者没有在该单位内死亡，只是在其他地方，例如平台、花园等，惟这种情况仍可能会视为凶宅。

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由于凶宅往往出现转让困难及售价折让的关系，银行对凶宅有机会降低可造按揭成数、调高按息，甚至拒绝批出按揭，当中考虑的元素有很多，包括凶宅有多「凶」，即事故严重性会否令人心生恐怖的程度、是否被广泛报道及命案发生至今之时间长短等。银行之间批出之按揭条款，有机会出现很大差别，买家要多找银行比较。