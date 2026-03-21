星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足

餐饮集团 Lubuds 旗下的日式餐厅「鮨千寿（Sushi Senju）」，将军澳分店连日在门口张贴大型海报，明确标示于3月18日举行即切日本吞拿鱼表演，并提供$40四片吞拿鱼刺身的限量优惠。有市民却在社交平台 Threads 发文投诉，活动当日（3月18日）前往用餐时，却被告知40元4片吞拿鱼刺身的优惠并不存在，实际上是40元1片，即160元4片，质疑此举有误导消费者之嫌。

《星岛申诉王》向涉事餐厅负责人求证时间，餐厅负责人袁先生则回应指，40元4片吞拿鱼刺身的优惠，当晚堂食「照常提供」。他解释，争议源于人手安排失当，导致外卖客人未能享用此优惠，并为事件给受影响的客人带来不便致歉。

网民投诉优惠不符 直指宣传误导

该名网民在社交网站发帖指，「鮨千寿」将军澳分店门外，连日来高调张贴大型海报，明确标示将于3月18日举行即切日本吞拿鱼表演，并提供$40四片的限量优惠。当他满怀期待抵达餐厅准备享用优惠时，却发现情况与宣传大相迳庭。他表示：「餐厅内外均未见任何与$40优惠相关的安排，餐牌上只有原价$160四片的选项。」

他补充，当日现场有不少食客向职员查询优惠详情，当中甚至有人为此专程请假前来，但职员仅以「宣传错误」为由推搪。这种处理方式，令他和其他食客感到被严重误导。

商家称人手不足 外卖优惠临时取消

餐厅负责人袁先生接受《星岛申诉王》查询时解释，宣传海报早于活动一星期前张贴，原定活动时间约一小时。然而，由于临时出现人手调配问题，最终无奈决定取消外卖部分的优惠。他致歉并补充：「因为预计$40四切的外卖优惠会导致大排长龙，在人手不足的情况下，我们难以应付。」

袁先生透露，活动当晚餐厅并未收到任何相关投诉或查询，「我们没有接触到发文的顾客，当晚也没有收到任何关于此事的投诉。餐厅其实很乐意即场为客人解释并处理。」

网民质疑解释 认为难以服众

部分网民对餐厅的解释并不买帐。他们指出，海报上明确写著「欢迎外卖」，但餐厅却在活动当日才临时宣布取消外卖优惠，认为这种做法难以令人信服，更可能导致品牌公关危机。

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