星岛申诉王｜酒店床单发霉膳食份量不足「全生宴」 团友投诉7万元北欧团换来一肚气

不少港人热爱前往冰岛、北欧等地旅游，期望饱览自然风光，享受奢华假期。市民郭小姐向《星岛申诉王》申诉，今年2月带同家人参加一间旅行社举办的「11天冰岛芬兰团」，人均团费高达6至7万港元，原以为能入住高质酒店、品尝地道美食，结果换来一肚气，形容身心饱受创伤，全团17人事后向多个政府部门投诉。海关回复《星岛申诉王》查询时表示，已接获相关举报并跟进中。

郭小姐表示，行程中最令难以接受的是膳食安排严重失当。她指，旅行社宣传单张声称提供「特色本地美食」，但实质供应的餐膳份量严重不足，更形容食材极为廉价，与团费水平完全不成正比。

膳食严重 「全生宴」变「呕吐宴」

郭小姐特别指出，其中一餐膳食是「全生宴」，食物包括未经煮熟的鲸鱼肉及生鹿肉，但导游事前从未征询团友意愿，不少团友首次被迫进食「生野味」，导致有团友极度不适，更当场呕吐多次。而导游眼见众人未能进食生肉，竟将剩余菜肴打包带走，质疑导游「自肥」。

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旅行社其后仍坚持安排进食生冷食物，郭小姐称曾向领队询问时每日餐单时，更获回复「唔清楚」，并形容「全生宴」为「食烧烤」。郭小姐表示，最后与团友宁愿自费外出用费，批评旅行社完全漠视团友的健康与感受。

对于有网民指北欧膳食一向不合东方人口味，郭小姐则借亲友曾在北欧同一间餐厅用膳的经验分享，指亲友点选相同菜式，餐厅侍应主动询问熟度要求，最终上桌的菜式热腾腾、肉类也完全熟透，反映问题并非源于当地饮食文化，而是旅行社与领队的安排及沟通严重失当所致。

领队专业欠奉 转机自生自灭

郭小姐的第二大指控涉及领队安排失当问题，包括转机时领队对团友采取「半自生自灭模式」，登机前没有点算全团人数，当团友发现遗失物品要按保险要求报警时，领队竟在车上广播称「警局唔系景点」，声称需舍弃部份行程才可以到警局报案。

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郭小姐尚有其他指控，包括领队展示团友私人WhatsApp对话予其他人获悉；房间安排失当包括房门坏锁、枕头发霉、墙上有血迹等；领队又与团友有不当身体接触，旅行事后拒不认帐，仅回应称「团友可提出转食其他嘢」等。

郭小姐批评，旅行社收取高昂团费，却未能提供基本服务质素，领队专业知识不足，危机处理及沟通能力欠佳，旅行社事后回复亦显得失时、敷衍，毫无承担，全团17人经商议后已向旅监局、海关、消委会、私隐专员公署投诉及警方报案。她期望透过公开经历，提醒消费者选择旅行团时务必审慎，切勿轻信夸大宣传，以免「豪华团」变「地狱之旅」，令假期蒙上阴影。

海关回复《星岛申诉王》查询时表示，已接获相关举报，如发现违反《商品说明条例》的情况，会采取适当的执法行动。